Karadeniz’i Vatan Yapmak için 914 Yıl Önce Şehit Oldular





Ordu ve Giresunu Vatan Yapmak için 914 yıl önce Ordu Perşembe yaylasında şehit olan Danişment Gazi’nin askerlerini anıp belgesel çekimleri yapmak için 13 Haziran 2019 Perşembe günü sabah erkenden uçakla yola çıktık. Ordu Perşembe Yaylasında 1105 yılında Trabzon Pontos Devleti karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin oğlu Süleyman bey ve altı bin şehit Aybastı Perşembe yaylasında bugün anılacak.

Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğününün daveti ile bu sabah uçakla orduya gidiyoruz .

70 bin kişiye karşı 10 bin kişi

70 bin kişilik Ordu’ya 10 bin kişi savaştı.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde her yıl anma toplantıları düzenleniyor Ordu’nun Perşembe Yaylasında Emir Kümbet olarak Söylensede önemli tarihçiler Danişment Gazi’nin oğlu Süleyman Bey ve 6 Bin Şehidi Anma programı büyük ilgi görüyor

Ordu’nun Perşembe Yaylasında 1105 tarihinde büyük bir savaş olmuştu. Bu savaşta Trabzon pontos Devletini ve o tarihlerde Samsun bölgesindeki hırıstiyan devlete ait. 70 bin kişilik orduya karşı Danişmentliler Beyliği’nin 10 bin kişilik ordusu savaşmış ve müslüman Türk beylik olan Danişment Gazi ordusu büyük kayıp vermesine rağmen kısa bir süre sonra bölgeye yeni Akın’lar düzenlenip fetihler gerçekleşmiş 1301 yılında Samsun’dan Trabzon’a kadar olan bölgede Türk islam medeniyetini kuracak bölgeyi Fatih’ten 160 yıl önce feth eden Hacı emiroğulları beyliği kurulmuştu