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Karadeniz’i Vatan Yapmak için 914 Yıl Önce Şehit Oldular

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Karadeniz'i Vatan Yapmak için 914 Yıl Önce Şehit Oldular

13 Haziran 2021 Pazar 13:58

Ordu ve Giresunu Vatan Yapmak için 914 yıl önce Ordu Perşembe yaylasında şehit olan Danişment Gazi’nin askerlerini anıp belgesel çekimleri yapmak için 13 Haziran 2019 Perşembe günü sabah erkenden uçakla yola çıktık. Ordu Perşembe Yaylasında 1105 yılında Trabzon Pontos Devleti karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin oğlu Süleyman bey ve altı bin şehit Aybastı Perşembe yaylasında bugün anılacak.
Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğününün daveti ile bu sabah uçakla orduya gidiyoruz .
70 bin kişiye karşı 10 bin kişi
70 bin kişilik Ordu’ya 10 bin kişi savaştı.
Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde her yıl anma toplantıları düzenleniyor Ordu’nun Perşembe Yaylasında Emir Kümbet olarak Söylensede önemli tarihçiler Danişment Gazi’nin oğlu Süleyman Bey ve 6 Bin Şehidi Anma programı büyük ilgi görüyor
Ordu’nun Perşembe Yaylasında 1105 tarihinde büyük bir savaş olmuştu. Bu savaşta Trabzon pontos Devletini ve o tarihlerde Samsun bölgesindeki hırıstiyan devlete ait. 70 bin kişilik orduya karşı Danişmentliler Beyliği’nin 10 bin kişilik ordusu savaşmış ve müslüman Türk beylik olan Danişment Gazi ordusu büyük kayıp vermesine rağmen kısa bir süre sonra bölgeye yeni Akın’lar düzenlenip fetihler gerçekleşmiş 1301 yılında Samsun’dan Trabzon’a kadar olan bölgede Türk islam medeniyetini kuracak bölgeyi Fatih’ten 160 yıl önce feth eden Hacı emiroğulları beyliği kurulmuştu
Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili www.iktav.com olarak yaptığımız araştırma kapsamında www.devrialem.tv olarak hazırladığımız belgeselin tanıtım lingini sizlerle paylaşıyor belgesel hazırlandığında www.avrasyagazetecilerdernrgi.com kültür hizmeti olarak Belgeseli tv kanallarına göndereceğiz
Türklerin Karadeniz’e açılan kapısı: Perşembe Yaylası…
Türkler’ in Karadeniz’e giriş kapısı. Daniştmend Gazi bu önemli savaşta yararlanmış ve üç gün sonra şehit olmuştu ve aynı zamanda Danişmentliler Beyliğinin Ordu Komutanları oğlu Süleyman bey ve 6 bin askeri burada şehit olmuştu bununla ilgili Aybastı Belediyesi savaşın olduğu yere bir şehitlik yaptı ve oradaki türbeyi onardı. Buradaki amaç gençlerin tarih bilincini arttırmak, gençlerin tarihi daha çok özümsemelerini, yaşadığımız olayları sorgulamalarını ve bizim buralara gelme sebebimizi daha iyi idrak etmelerin yani tarihimiz ile ilgili bağ kurmaları için bu gibi tarihsel süreçleri tarihin yaşandığı yerde yaşamalarını hedefleniyor.










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