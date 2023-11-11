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Karaismailoğlu, “Fikirlerinizi hayata geçirmeye gayret edin”

Çayırova 4. Kitap Günleri’nin dokuzuncu gününde Yazar ve Bilim İnsanı Serkan Karaismailoğlu, Çayırovalı sevenleriyle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, 'Fikirlerinizi hayata geçirmeye gayret edin”

11 Kasım 2023 Cumartesi 15:56

Çayırova 4. Kitap Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Kitap günlerinin dokuzuncu gününde düzenlenen söyleşide Yazar ve Bilim İnsanı Serkan Karaismailoğlu, okurlarıyla bir araya geldi. Bilim, beyin yapısı, aile ve gençlik üzerine önemli konulara değinen Karaismailoğlu’nun programına Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, şunları aktardı; “Ailede huzur olursa toplumda da huzur olur. Pandeminin sıkıntılarını hala yaşıyoruz. Yapay zeka diye bir şey çıktı karşımıza, ‘Post Truth’ diye bir kavram yaşıyoruz ve bunun hakkında bilinçlenmemiz gerekiyor. Artık insanlığın gerçeklerle ilgilenmediği bir dönemdeyiz. İnsanların tek bir düşüncesi var. Bunu kim söylüyor sevdiğim biri mi nefret ettiğim biri mi? Şu an mesela İsrail çocukları öldürüyor. Bir yerde çocuklar ölüyorsa orada terör vardır ama mesela batı bunu görmezden geliyor. Gerçek gerçektir, doğru doğrudur.

 

“BAŞARI YÜKSEK MAAŞ VE İYİ BİR İŞ DEĞİLDİR”

Başarı dendiğinde şu an akla gelen yüksek maaş ve iyi bir meslek. Gerçek başarı ise akıl sağlığı, fiziksel sağlık, kendine vakit ayırma, istediklerini yapma gibi şeyleri de içinde barındırır. Başarı dediğiniz şey nihayetinde kendini iyi hissetme halidir. Aile içerisinde tanımıyorsunuz birbirini. Birbirimizi tanımıyoruz ve algılarımız farklı. En büyük anne ve baba kavgalarından biri ‘beni hiç dinlemiyorsun’ konusu. Erkek beyni dinlemeye müsait bir beyin değildir. İşitme ve konuşma beynin sol tarafında daha dominant. Beynin algılama alanındaki işlevsel alana baktığında bu alanın dişi beyninde erkek beynine göre bu alanın daha gelişmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Empatinin temelinde yüz okuma ve ses analizi vardır. Kadınlardaki empati yeteneği, erkeklere göre daha fazla. Erkek beyni risk almaya bayılır, dişi beyni ise risk almaktan kaçar. Ders çıkarmak dediğimiz bir kavram var. Ders çıkarmak konusunda erkek beyni fena. Bir aksiyon vardır erkek beyninde bilerek veya bilmeyerek.

 

“ÇOCUKLARINIZIN ÜZERİNE GİDERKEN DİKKAT EDİN”

Ergen çocuklarınıza biz böyle değildik diyorsunuz ya hepsini yaptınız. O yüzden çocukların üzerine giderken dikkat edin. Birçoğunuz gençlik çok bozdu diyorsunuz. Milattan önce 500’de bile gençlik çok bozdu deniliyordu. Bunun tıp dünyasında adı var ‘Juvenoia’ Juve gençlik ve noia korku demek. Gençliği anlamamız gerekiyor. Doğada metamorfoz diye bir kavram var. Metamorfoz bir dönüşümdür. İnsanda da bir dönüşüm vardır ve insanda bu ergenlik döneminde gerçekleşir. Bizim 16-22 yaş arasındaki gençlere gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Gençlerin beyin gelişimine baktığınızda arkadan öne gelişir ve müthiş duygusal çocuklardır. Ergenlere ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Cinsiyetsizlik şu an en çok pompalanmaya çalışan şeyler. Bunları genç kardeşlerimize anlatmamız gerekiyor.

 

“MATEMATİĞİ ÖĞRETİYORUZ AMA ÇOK İYİ BİLMİYORUZ”

Melatonin salgılanmaya başlandığında siz uyursunuz. Melatonin gece 2 ila 4 arasında en fazla salgılanıyor. Ergenlerde melatonin salgılanmasında 2 saat kayma var. Bende 21.30’da salgılanmaya başlanan melatonin o çocukta 23.30’da salgılanıyor. Çocukları erken yatırmanın fizyolojik olarak pek bir mantığı yok. Çocuklarımızı uykusuz okula yolluyoruz. Rus kimyager kimseler atomlarla uğraşmasın ezberlemek zorunda kalmasın diye periyodik cetvel hazırladı ama biz çocuklarımıza okullarda periyodik cetvel öğretiyoruz. Lisede kompleks bir matematik öğretiyoruz ancak hala matematiği çok iyi bilmiyoruz.

 

“İŞİNİ DÜZGÜN YAPTIKÇA DÜNYAYI KURTARABİLİRSİN”

Bir insana bir şey öğretmemenin yolu, ona her şeyi öğretmeyi çalışmaktır. Kim olursan ol ister kimyager istersen kasiyer, işini doğru düzgün yaptığın sürece bu dünyayı kurtarma ihtimali olduğunu düşün. İşini ahlaklı yapan bir insanın bir ulusu kurtarma şansı her zaman vardır. Fikirlerinizi hayata geçirmeye gayret edin. Bizde eksik olan fikirlerimizi hayata geçirmek. Bir şeyler üretmeye kalktığınızda birçok şey karşınıza çıkıyor ancak başarmak istiyorsanız bu bedeli ödeyeceksiniz. Başarıdan çok korkmayın. Yer çekiminin olduğu bir dünyada düşmek çok normal bir eylem ama asıl mesele ayağa kalkabiliyor musun? Hayallerini hayata geçir, bunu ne olur unutmayın.” Karaismailoğlu’na konuşmasının ardından günün anısına plaket ve çiçek takdim edilirken, Yazar ve Bilim İnsanı Serkan Karaismailoğlu, program sonunda okurlarının kitaplarını imzaladı.

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