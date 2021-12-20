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Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Karamürsel Belediyesi tarafından 100 yayınevinin katılımıyla düzenlenen Karamürsel 3. Kitap Fuarı açıldı.

Karamürsel 3. Kitap Fuarı kapılarını açtı

20 Aralık 2021 Pazartesi 20:22

Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, kültür ve sanatın gelişmesine katkı sağlanan fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dijital yayınların klasik kitapların önüne geçtiği bir dönemi yaşadıklarına dikkati çeken Çetinkaya, "Kitabın kokusunu ve sayfaların hışırtısını duymadan kendimi kitap okumadan saymıyorum. Klasik kitaptan vazgeçmeyelim." diye konuştu.

Çetinkaya, 100 yayınevinin stant açtığı fuara tüm Karamürsellileri davet etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Fuar, 09.00-19.30 saatleri arasında 28 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



AA
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