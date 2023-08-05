GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürsel Seyahat Kartları Ofisi hizmete başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları hizmetini Karamürsel'de kalıcı hale getiriyor.

Karamürsel Seyahat Kartları Ofisi hizmete başlıyor

05 Ağustos 2023 Cumartesi 11:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplere cevap vermek amacıyla yerinde hizmet sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Karamürsel'deki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere zaman zaman geçici olarak kurulan seyahat kartı bürosu, 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren kalıcı olarak hizmet vermeye başlayacak. Karamürsel Belediyesi'nin zemin katına kurulan seyahat kartı ofisi, Pazartesi günleri 08.30 ile 17.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunacak. Vatandaşlar, abonman, öğrenci, indirimli ve ücretsiz seyahat kartı basım ve vize işlemlerini İzmit'e gitmeden Karamürsel'de gerçekleştirebilecekler.

Bu yeni ofis, Gölcük ve Gebze ilçelerine ek olarak kurulan üçüncü 'Seyahat Kartı Ofisi' olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda dördüncü 'Seyahat Kartları Ofisi'ni yakın zaman içerisinde Kandıra ilçesine de kurmayı planlıyor.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni heyecanı Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni heyecanı
Taş fırından çıkan asırlık lezzet Taş fırından çıkan asırlık lezzet
Özel bireyler doğaya dokunarak rehabilite ediliyor Özel bireyler doğaya dokunarak rehabilite ediliyor
Kadınlar matinesinde buluşan kadınlar gönüllerince eğlendi Kadınlar matinesinde buluşan kadınlar gönüllerince...
Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına...
İzmit'e yeni havuz yapılacak İzmit'e yeni havuz yapılacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni heyecanı
Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni, miniklerin renkli ve neşeli anlarına...

Haberi Oku