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Karamürsel'de öğrencilere trafik kurallarını öğreniyor

Karamürsel Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, anaokul ve ilkokul öğrencilerine Karamürsel Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.

Karamürsel'de öğrencilere trafik kurallarını öğreniyor

12 Ekim 2021 Salı 09:30

Haftanın 4 günü düzenlenen eğitimlerde, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Trafik Büro Amiri Komiser Gökhan Gümüşsoy'un kontrolünde trafik polisleri Recep Kaymak ve Ekrem Yüksek tarafından Trafik Eğitim Parkında teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim gerçekleştiriliyor.

Trafik Eğitim Parkının içindeki sınıfta trafik eğitimi gören öğrencilere, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde pedallı arabalar kullanarak, trafik kurallarına ilişkin bilgilendirmede bulunuluyor..

Trafik polisi Recep Kaymak, yaptığı açıklamada, geleceğin sürücü adaylarına trafik eğitimi verildiğini belirterek, "Çocuk Trafik Eğitim Parkında özellikle çocuklarımıza trafik kurallarını öğretiyoruz. Onları hem yaya olarak hem de kara yolunda nasıl hareket edecekleri konusunda bilgilendiriyoruz." dedi.

Eğitimlerin ardından öğrencilere, trafik dedektif kimlik kartı ve kırmızı düdük veriliyor.




AA
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