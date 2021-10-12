KARATE MİLLİ TAKIMINA KOCAMAN’DAN MORAL ZİYARETİ









15-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenecek Balkan ve Dünya Karate Şampiyonası öncesi Kartepe’de hazırlık kampına giren Türkiye Karate A Milli Takımını Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ziyaret ederek destek verdi.





BAŞARILAR DİLİYORUM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Balkan ve Dünya Karate Şampiyonası için Kartepe'mizde hazırlık kampına giren Türkiye Karate A Milli Takımımızla birlikteyiz. Son zamanlarda ülkemizde ve ilçemizde sporcularımızın olduğu güzel başarılarla gurur duyuyoruz. Siz de bunlara yenilerini ekleyeceksiniz inşallah. Başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.





KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Başkan Kocaman’ın ziyaretiyle moral bulan Karate Milli Takım Sporcuları, “Genç ve dinamik başkanın ziyaretiyle daha da motive olduk. Çalışarak ve inanarak kazanmaya odaklandık. Bize inanan, güvenen ve destek olan herkesin motivasyonu ile başarmak için mindere çıkacağız. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.



































