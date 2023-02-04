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KARFEST heyecanı başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen KARFEST binlerce kişiye ev sahipliği yapacak

KARFEST heyecanı başladı

04 Şubat 2023 Cumartesi 14:21

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle 2. kez düzenlenen KARFEST’te hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar etkinliğin yapıldığı Kartepe Sisli Vadi’ye gelmeye başladı. Gece 24.00’e kadar devam edecek olan etkinlikte Anadolu rock sanatçısı Haluk Levent ve ünlü rapçi Eypio hayranlarıyla bir araya gelecek.

 

HALUK LEVENT 19.30’DA

Etkinlikte, çorba ikramı, gün boyu sucuk ekmek-ayran, irmik helvası, çay-kahve ikramı ile festival devam edecek. Sahne etkinliklerinde DJ performansı, yerel sanatçılar Atilla Cağ, İbrahim Gözükara, Muhammed Vanal konserleri sonrasında saat 16.00’da Eypio konseri, Dj Mert Hakan’ın performansı, ateş ve lazer gösterileri sonrasında saat 19.30 Haluk Levent KARFEST’te sahne alacak.

 

YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

KARFEST Festivali’nde birçok yarışmada düzenlenecek. 14.00, 16.00 ve 18.00 saat başlarında Bot Yarışması, 13.00- 15.00-17.00 saatlerinde En Yaratıcı Kardan Adam Yarışması, saat 15.00’de Kareoke Yarışması, En Yaratıcı Instagram Fotoğrafı: #eğlenceninzirvesikartepe fotoğrafı saat 19.00’da seçilecek.



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