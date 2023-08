Kartepe Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Ataşehir Aile Sağlık Merkezi, 2 doktor odası, hemşire odası, bebek bakım odası ve mutfaktan oluşuyor. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, sağlık alanında yaptığı katkılardan dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür etti.

Kartepe'ye her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini ifade ede Mustafa Kocaman ise "Hemşehrilerimizin her alanda yaşam kalitesini yükseltmek ve çocuklarımıza en iyi mirası bırakabilmek temel gayemiz. Bunun için yola çıktık ve her adımımızı bunu düşünerek planlıyoruz" diye konuştu.

Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Kartepe İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İHA