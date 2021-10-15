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KARTEPE “AYVA FESTİVALİ” İLE ŞENLENECEK

Türkiye’de ve Dünya’da kalitesi ve lezzeti ile nam salmış Eşme Ayvası’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan festival, 24 Ekim Pazar günü saat: 12.00’de Eşme Sahili’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

KARTEPE 'AYVA FESTİVALİ” İLE ŞENLENECEK

15 Ekim 2021 Cuma 14:52


Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 3.Eşme Ayva Festivali 24 Ekim Pazar Günü saat:12.00’de Eşme Sahili’nde dopdolu bir program ile yapılacak. Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisi ile başlayacak olan festivalde,  kurulan standlarda Eşme’nin eşsiz ayvası görücüye çıkacak. 


EN GÜZEL AYVA YARIŞMASI

Hazırlıkları devam eden Ayva Festivali’nde Kartepeli ayva üreticileri, kuracakları stantlarda ayva satışı da yapabilecek. Festivalde “En Güzel Ayva Yarışması” da yapılacak ve dereceye girenlere 5 bin, 3 bin, 2 bin TL, mansiyon kategorisinde ise çeşitli ödüller verilecek. 


ÇOCUKLARA ÖZEL GÖSTERİLER

Festival alanında Kartepeli minikler unutulmadı. Alana kurulacak olan çocuk oyun gruplarının yanı sıra çuval, halat çekme, yumurta yarışları yapılacak. Festival alanında ayrıca çocuklar için özel gösteriler ile festivale renk katacak.   


MEHMET ERDEM İLE MÜZİK ZİYAFETİ

Eşme Ayva Festivali’nde gün boyu ayva, cezerye ve reçel ikramları yapılırken, yerel sanatçıların yanı sıra “Hakim bey” şarkısı ile geniş bir kitleye sahip olan Mehmet Erdem sahne alacak.  


KOCAMAN’DAN DAVET

Geçen yılki koşullardan dolayı ara vermek durumunda kaldığımız Kartepemizin markası Eşme Ayva Festivalimizi Allah’ın izniyle bu yıl gerçekleştireceğiz diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Fizikli yatırımlarımız kadar, sosyal-kültürel, sanatsal, çalışmalarımızı da önemsiyoruz. Milletçe, hatta dünyaca zor dönemlerden geçtik. Salgınla mücadelemize tedbirle birlikte devam ediyoruz. Eşme Ayvamız lezzetiyle, kalitesiyle kendini ispatlamış bir tarım ürünümüz. Üreticilerimizi, çiftçilerimizi desteklemek için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. 24 Ekim’de herkesi güzel Eşmemize bekliyorum. Hep birlikte güzel bir gün geçirelim” dedi.      

 

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