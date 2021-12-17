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KARTEPE BELEDİYESİ KAR SEZONUNA HAZIR

Kartepe’de etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte yolların sürekli ulaşıma açık olması için Kartepe Belediyesi ekipleri hazır bekliyor.

KARTEPE BELEDİYESİ KAR SEZONUNA HAZIR

17 Aralık 2021 Cuma 09:56


Kocaeli’de uzun süredir beklenen ve etkili olan kar yağışının başlamasıyla birlikte Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kar Timleri çalışmalarına başladı. Kartepe Belediyesi Kar Timi 50 personel, 3 kar küreme-tuzlama, 3 kar küreme, 3 grayder, 7 kepçe, 2 looder, 5 kamyonet, adet bakım aracı ile nöbete başladı.  


GECE-GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDA

Kartepe Belediyesi ekipleri 2 farklı grup olarak merkez de Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Kartepe’de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz görev başında olacak.


HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Kış ayının kendisini göstermesiyle birlikte Kartepe Belediyesi olarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Kar yağışı devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemiz ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışma yapılmaktadır. Geçen sene yoğun kar yağışı olmuştu. Bu senede tüm imkanlarımızla birlikte sahadayız. İhtiyaç duyulması durumunda karla mücadele araç sayısını 70’e çıkarabiliyoruz” dedi. 


KOCAMAN’DAN ÇAĞRI

İhtiyaç duyulması durumunda personel sayısının arttıracaklarını söyleyen Başkan Kocaman “Şuanda 50 personel ile ekiplerimiz çalışmalara başladı. İhtiyaç duyulması durumunda bu sayı 90 kişiye kadar çıkmaktadır. Doğa şartlarının değiştiği bu günlerde bizler elimizden gelen en iyi şekilde hazırlık yaptık. Olası yoğun kar yağışı durumunda hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları çok önemlidir. Zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları, ayrıca kış lastikleri taksınlar zincirlerini yanlarından ayırmasınlar” açıklamasında bulundu.


HER ZAMAN MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ

Her zaman milletimizin emrindeyiz diyen Başkan Kocaman “Kartepemize 5 kar küreme araçları aldık. Bununla birlikte 2 adet robot tabir edilen cihazları satın aldık. 3 tuzlama aracıyla tuzlama çalışması yapılacaktır. Tuz depolarımızda yeterli tuz bulunmaktadır. İnşallah kazasız belasız, huzurlu, güvenli, bereketli bir kış geçireceğiz” ifadelerini kullandı. 

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