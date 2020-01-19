banner481
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Kış Festivali yoğun katılımla başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Kartepe Kış Festivali (KARFEST) sona erdi.

Kartepe Kış Festivali yoğun katılımla başladı

19 Ocak 2020 Pazar 09:37

Kocaeli'ye ulusal bilinirliği olan bir kış festivali kazandırmak hedefiyle Sisli Vadi mevkisinde bu yıl ilki düzenlenen KARFEST, gün boyunca yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

Festival alanında katılımcılara ücretsiz çorba, çay, ayran ve sucuk ekmek ikram edilirken, katılanlar bot, halat çekme yarışı, penguen koşu ve fener alayı gibi etkinliklerle karın keyfini çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da alandakilere sucuk ekmek dağıtıp, kayak yaptı.

Büyükakın, festivalde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin KARFEST ile yeni bir festival markası daha kazandığını söyledi.

Festival alanında her yaştan vatandaşı görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Tahir Büyükakın, "Belediye olarak 'Mutlu Şehir Kocaeli' hedefine ilerleyişimiz devam edecektir. Bundan sonra da etkinliklerimiz genişleyerek devam edecek. Kartepe, bu etkinliklerle daha da güzel bir turizm merkezi olacak." diye konuştu.

- "Kocaeli aynı zamanda festivaller şehri olacak"

Büyükakın, Kocaeli'nin birçok ilçesinin turizmle ilgili proje geliştirmeye müsait olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sadece bir başlangıç. Bundan sonraki süreçte Kocaeli'nin hem denizi, hem dağları ile doğal güzelliklerimizi güzel bir şekilde tanıtacağız. Kocaeli aynı zamanda festivaller şehri olacak. İnsanların yüzlerinin güldüğü bir şehir olacak. İşte bu festivaller Mutlu Şehir Kocaeli'nin bir ürünü olacak."

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da ilkini gerçekleştirdikleri festivali gelecek yıllarda da düzenleyeceklerini aktardı. 

Konuşmaların ardından sahne alan şarkıcı İrem Derici'nin sevilen eserlerini seslendirdiği konserle festival son buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Trabzonlulardan Vali Aksoy'a ziyaret Trabzonlulardan Vali Aksoy'a ziyaret
Bağımlılıkla mücadele toplantısı Bağımlılıkla mücadele toplantısı
AÖF için ek sefer AÖF için ek sefer
Yeni bir gezegen daha keşfedildi Yeni bir gezegen daha keşfedildi
Milli Denizaltı Projesi’ni Anlattılar Milli Denizaltı Projesi’ni Anlattılar
Gebze’ye Göç Danışma Merkezi açılacak Gebze’ye Göç Danışma Merkezi açılacak
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Trabzonlulardan Vali Aksoy'a ziyaret
Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı ve Yönetimi Vali Aksoy'u Ziyaret Etti

Haberi Oku