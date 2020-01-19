Kartepe Kış Festivali yoğun katılımla başladı

Kocaeli'ye ulusal bilinirliği olan bir kış festivali kazandırmak hedefiyle Sisli Vadi mevkisinde bu yıl ilki düzenlenen KARFEST, gün boyunca yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

Festival alanında katılımcılara ücretsiz çorba, çay, ayran ve sucuk ekmek ikram edilirken, katılanlar bot, halat çekme yarışı, penguen koşu ve fener alayı gibi etkinliklerle karın keyfini çıkardı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da alandakilere sucuk ekmek dağıtıp, kayak yaptı.

Büyükakın, festivalde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin KARFEST ile yeni bir festival markası daha kazandığını söyledi.



Festival alanında her yaştan vatandaşı görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Tahir Büyükakın, "Belediye olarak 'Mutlu Şehir Kocaeli' hedefine ilerleyişimiz devam edecektir. Bundan sonra da etkinliklerimiz genişleyerek devam edecek. Kartepe, bu etkinliklerle daha da güzel bir turizm merkezi olacak." diye konuştu.

- "Kocaeli aynı zamanda festivaller şehri olacak"

Büyükakın, Kocaeli'nin birçok ilçesinin turizmle ilgili proje geliştirmeye müsait olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sadece bir başlangıç. Bundan sonraki süreçte Kocaeli'nin hem denizi, hem dağları ile doğal güzelliklerimizi güzel bir şekilde tanıtacağız. Kocaeli aynı zamanda festivaller şehri olacak. İnsanların yüzlerinin güldüğü bir şehir olacak. İşte bu festivaller Mutlu Şehir Kocaeli'nin bir ürünü olacak."

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da ilkini gerçekleştirdikleri festivali gelecek yıllarda da düzenleyeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından sahne alan şarkıcı İrem Derici'nin sevilen eserlerini seslendirdiği konserle festival son buldu.