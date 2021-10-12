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KARTEPE KİTAP FUARINDA ALTIN ÖĞÜTLER

Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’na katılan Yazar Sinan Yağmur “Mevlana Dededen Masallar”, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Onur Kulaksızoğlu, “Beyin Programcısı” kitabı ile kitap severlerle buluştu.

KARTEPE KİTAP FUARINDA ALTIN ÖĞÜTLER

12 Ekim 2021 Salı 11:20



Kartepe Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı”na Kartepliler büyük ilgi gördü. Kitap fuarına konuşmacı olarak katılan Sinan Yağmur “Mevlana Dededen Masallar” ile Kartepeli çocuklarla bir araya geldi.


“KİTAP OKU”NUN İÇİNİ DOLDURMALIYIZ  

Seminerde konuşan Yazar Sinan Yağmur “Çocuklarınızın kitap okuması için sizlerin de kitap okuması gerekiyor. 38 kitabım yayınlanırken bunlardan 6 tanesi çocuklara yöneliktir. Anne-babasının elinde kitap görmeyen çocuk kendisine söylenen “kitap oku” sözünü boş bulmaktadır” dedi. 


KİTABA AYRILAN PARA MASRAF DEĞİLDİR

“Çocuklarımızın okuma alışkanlığını kazandırmak için anne-baba, öğretmenin elinde kitap olmalıdır” diyen Yağmur “Kitap oku cümlesini doldurmamız gerekiyor. Elinizde kitap gören çocuğun görselinden kalbine gitmektedir. Kitaba verilen para asla masraf değildir. Kitaba ayrılan zaman asla kayıp değildir. Kitap okuyan çocuğun muhakeme yöntemi gelişmektedir” açıklamasında bulundu.


HAYATIN HER ALANINDA

Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’na katılan Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Onur Kulaksızoğlu “Beyin Programcısı” kitabı ile kitap severlerle bir araya geldi. Düzenlenen seminerde konuşan Kulaksızoğlu “Hayatımızın her alanında beynimizin etkisi vardır. Beyin cerrahı olarak çok şey gördüm. Bir çok ameliyata katıldım” dedi. 


BEYNİN HARİTALANMASI

“Beynin haritalanmasında Fransız devrimi ve Hitler döneminde ilk adımlar atıldığını” belirten Kulaksızoğlu “Beynimizde bazı bölümlere bizim müdahalemiz olmaktadır. Kararlı bir duruş ile beynimiz bunu kodlamaktadır. Bu sayede bir çok şeyi bu şekilde başarabilirsiniz. Beyninizin kodlamasını doğru yapmanız durumunda engeliniz olmaz” dedi. Seminerlerin ardından yazarlar okurları için kitaplarını imzaladı.  


   

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