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KARTEPE SİVİL TOPLUM MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla yapımına başlanan Kartepe Sivil Toplum Merkezi kısa sürede tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KARTEPE SİVİL TOPLUM MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:09


Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Kent Meydanı’nda bulunan Kaymakamlık binası yanında yapımına başlanan Sivil Toplum Merkezi Hizmet Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. 


KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker “Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyorum. İlçemizin çok önemli bir yatırımı sayesinde tamamlandı. Kent Meydanı’na yakın olması ile burası daha kullanışlı duruma gelecektir” dedi. 



Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemiz de uyum içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan her yatırımla Kartepemiz ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve kurumsallaşıyoruz. Burada yapılan “Sivil Toplum Merkezi Hizmet Binası” yaklaşık 400 metre karede hizmet verecektir. Binamız Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası’nın yanı sıra sivil toplum derneklerine de hizmet verecek” açıklamasında bulundu.   


KARTEPE GELİŞİYOR

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ise “Kartepemiz de ilçe kültürü her geçen gün daha da gelişiyor. Burada yapılan her yatırım ile ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlenmektedir. Başkan beye ve katılımcılara teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve sivil toplum derneklerinin temsilcileri ile açılış kurdelesi kesildi. 

  

MODERN BİNA

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yapılan Sivil Toplum Merkezi (STM) iki katlı sosyal donatılarla birlikte toplam 400 metre kare olarak inşa edildi. STM içerisinde Kartepe Ziraat Odası, Kartepe Muhtarlar Derneği ve toplantı salonları bulunuyor. 




AA
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