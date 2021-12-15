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Kartepe Teleferik Projesi’nde Gözler Ocak Ayına Çevrildi

Kartepe Teleferik Projesi için firmalarla üç görüşme yapacak olan Büyükşehir, ilk iki görüşmeyi tamamladı. Gözler, tekliflerin sunulacağı üçüncü ve son görüşmeye çevrildi

Kartepe Teleferik Projesi'nde Gözler Ocak Ayına Çevrildi

15 Aralık 2021 Çarşamba 10:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’ye kazandırılacak teleferik projesinde bir aşama daha kat edildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihaleye katılan firmalarla ikinci görüşme yapılarak teknik detaylar konuşuldu. Kartepe Teleferik Hattı Projesi için firmalara teklif hazırlıkları için süre verilirken son görüşmenin 2022 yılının ocak ayı içerisinde yapılması kararlaştırıldı. Firmaların vereceği tekliflerin değerlendirilmesinin ardından yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.


ÜÇÜNCÜ VE SON GÖRÜŞME OCAK AYINDA

Kasım ayında yapılan teleferik projesi ihalesine üç firma katılarak teklif vermişti. Firmalarla ikinci görüşme yapılarak teknik detaylar değerlendirildi. Teknik şartnamenin netleşmesinin ardından üçüncü ve son görüşmenin ocak ayı içerisinde gerçekleştirileceği öğrenildi.


BÜYÜKŞEHİR PROJEYE BAŞLAMAK İSTİYOR

Ön yeterlilik ihalesine Leitner AG/SpA, Grant Yapı Teleferik ve Bartholet Maschinensau AG-Kırtur Turizm ortaklığı dosya vererek katılmıştı. İkinci görüşmeye katılan firmalara Büyükşehir’in projeyi ivedilikle başlatarak bitirmek istediği bir kez daha hatırlatıldı.


SAATTE 1500 KİŞİ TAŞIYACAK

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak Türkiye’nin ilk yerli ve milli teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak.


2023'TE HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR


Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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