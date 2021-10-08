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KARTEPE’DE KEDİ EVLER ÇOK GÜZEL OLDU KARTEPE’DE SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL İLGİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın büyük önem verdiği sokak hayvanları için ilçe genelinde konumlandırılan barınma ve beslenme noktalarının sayıları her geçen gün artıyor.

KARTEPE'DE KEDİ EVLER ÇOK GÜZEL OLDU KARTEPE'DE SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL İLGİ

08 Ekim 2021 Cuma 10:27



Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın titizlikle üzerinde durduğu sokak hayvanları için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kartepe Ketenciler Mahallesi’nde oluşturulan sokak hayvanları sosyal donatıların ardından ilçe genelinde önemli noktalara yemlik-suluk montajı yapıldı. Belediye ekipleri bu hizmetlerin ardından kedi evlerin montajını tamamladı. 


YENİ YUVALAR KURULDU: ÇOCUKLAR BAYILDI

Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle kediler için Kartepe Kent Meydanı’ndan sonra Meşelik Park içerisinde 12 yuvadan oluşan kedi evleri kuruldu. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kamu alanları ve parklarda kedi evlerinin yapımına devam edilecek. Parkta oynayan çocuklar da montajı yapılan kedi evleriyle merak ve hayranlıkla vakit geçirdiler.  


CANIMIZ GİBİ BAKACAĞIZ

Meşelik Park’ta ki kedi evlerinin montajı sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bir gün değil her gün sevgimize, şefkatimize, merhametimize ihtiyaçları olan sevimli dostlarımız için ilçemizin birçok noktasında barınma ve beslenme noktaları oluşturduk. Bakımlarının ve tedavilerinin sevgi ile yapılacağı Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezimizin inşaat çalışmalarını da en kısa zamanda bitirecek Kartepe Belediyesi olarak minik dostlarımıza canımız gibi bakacağız” açıklamasında bulundu. 




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