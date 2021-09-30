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KARTEPE’DE KIZILAY ŞUBESİ AÇILDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın desteği ile ülkemizin köklü kurumlarından olan Türk Kızılay’ın Kartepe Şubesi hizmete açıldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi No:30 adresinde ilçe protokolünün katılımıyla hizmete açılan Kızılay Kartepe Şubesi Kartepelileri mutlu etti.

KARTEPE'DE KIZILAY ŞUBESİ AÇILDI

30 Eylül 2021 Perşembe 11:47


GENİŞ KATILIM

Kızılay Kartepe Şubesi’nin açılışına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kızılay Kartepe Şube Başkanı Ali Varol, Kocaeli Şube Başkanı Doç.Dr.Cengiz İpek,  Darıca Şube Başkanı Kemal Solhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, birim müdürleri ve davetliler katıldı.


KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Kızılay Kartepe Şube Başkanı Ali Varol “Kartepe Belediyesi ile Kızılay Kartepe Şubemizin “İşbirliği Projesi” kapsamında Kartepe Belediyemizin hazırlayıp donattığı ve tahsis ettiği şube binamız hizmete açılıyor. Emeği geçen herkese özellikle Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a, Kartepe Kaymakamımız Altuğ Çağlar’a, Kızılay genel merkez yöneticilerine, Kocaeli Şube Başkanı Doç.Dr.Cengiz İpek’e, Darıca Şube Başkanımız Kemal Solhan’a teşekkür ederim” dedi.


32 MAHALLEYE HİZMET

Sözlerine devam eden Varol “Kızılay Kartepe olarak, Kızılayımızın misyonuna, amacına uygun insani yardım faaliyetlerimizi 32 mahallemizde insanımıza sunmak istiyoruz. Artık hepimizin insani yardım faaliyetleri ve afetlere karşı “İyilik Ajandası” olmalı. İyiliğin amiral gemisi, merhamet çınarı Kızılay’ımıza, bağışları, zekatları, fitreleri, gayrimenkul bağışlarını bekliyoruz. En önemlisi tüm bu faaliyetlerimizde kadın, erkek, gençlerimizi gönüllülerimizi çalışmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.


KIZILAY BAŞIMIZIN TACIDIR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Tarihimize ve kültürümüze imsami dayanışma öncelikleri ile damga vuran Kızılayımızın Kartepe şubesini hizmete açıyoruz. Kızılay başımızın tacıdır. Burada herkesin emeği var. Kızılay’ımıza gönül veren herkese teşekkür ediyorum. İlçemizdeki kurumsal yapılaşmamıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz” dedi. 

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