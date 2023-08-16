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Kartepe’de Kur’an Kursu eğitimleri tamamlandı

Kartepe Müftülüğü, yaz kuran kursu eğitimlerinin tamamlanması dolayısıyla öğrenciler için program düzenlendi. Kurslara toplamda 5 bin 200 öğrenci katıldı.

Kartepe'de Kur'an Kursu eğitimleri tamamlandı

16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:15

 
  Kartepe Belediyesi’nin desteği ile ilçe müftülüğü ve ilçe halk eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü yaz Kur’an-ı Kerim kurslarının kapanış programı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Kapanış programı Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunması ile başladı. Programda konuşan Kartepe İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan “Evlatlarımızın İslâm’ı doğru bir şekilde öğrenerek yetişmeleri için Kur’an-ı Kerim’i hem okumaları hem de anlamaları için gayret sarf eden velilere, görevli tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere verilen destekleri için Kartepe Kaymakamımız Ömer Hilmi Yamlı ve Kartepe Belediye Başkanımız M. Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ederim” açıklamasında bulundu. 
  Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Evlatlarımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bizler de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımız için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Programın sonunda Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdiler. 


İHA
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