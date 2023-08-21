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Kartepe’nin beklediği müjde Başkan Kocaman’dan geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede yapılacak devlet hastanesi için önemli adımlar atıldığını müjdesini verdi.

Kartepe'nin beklediği müjde Başkan Kocaman'dan geldi

21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:09

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın girişimleriyle Kartepe yapılacak devlet hastanesi yatırımı için önemli adımlar atılmaya başlandı. İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslanu ile birlikte AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı bölgede ağırlayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hastane yapılması için planlanan yeri gezdirerek, ekibiyle birlikte yer hakkında teknik bilgiler verdi. Kartepe Devlet Hastanesi için yapılan inceleme gezisini sosyal medya hesaplarından paylaşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tüm teknik mevzuat ve prosedürler tamamlandıktan sonra Kartepe Devlet Hastanesi’nin 20 bin metre kare alanda 100 yataklı olarak hizmet vereceğini duyurdu. Kartepe Devlet Hastanesi hakkında sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hepimizi heyecanlandıran dev proje için en önemli adımlar atıldı. Toplam 20 bin metrekare alanda 100 yatak kapasiteli hastanemiz ilçemize kuruluyor. Türkiye Yüzyılı'nda siz kıymetli hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için Kartepe'nin en merkezi lokasyonunda Köseköy, Maşukiye ve Eşme bağlantı noktasında konumlanacak olan hastanemiz, aynı zamanda Cengiz Topel Havalimanı'na yakınlığıyla sağlık turizmi için de çok kritik bir rol oynayacak. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.





İHA
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