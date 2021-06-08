banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARTEPE’NİN YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

KARTEPE'NİN YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR

08 Haziran 2021 Salı 20:08

  

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve çalışmalarımız ile Kartepemizin hizmetindeyiz” açıklamasında bulundu.  

 

TOPLAM BİN 490 METREKARE

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi Kartepelilerin sosya kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırladı. Kültür merkezi içerisinde Sağlık Ocağı, Düğün Salonu, Muhtarlık Ofisi, Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK sınıfları yer alacak. Tek katlı olarak inşa edilen kültür merkezi, toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip.

 

 

Uzuntarla Kültür Merkezi 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan tuvaletler yer alırken, Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve wcler bulunuyor. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alanı bulunuyor.

 

KARTEPEMİZİN HİZMETİNDEYİZ

İnceleme sonrasında değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yapımı Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlanan içerisinde; Sağlık Ocağı, Düğün Salonu, Muhtarlık Ofisi, Kadın Spor Merkezi, KAR-MEK sınıflarının yer aldığı, Uzuntarla Kültür Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve çalışmalarımız ile Kartepemizin Hizmetindeyiz” açıklamasında bulundu.

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli Byükşehirİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet...
İşitme engelli çift tercüman aracılığıyla ‘Evet’ dedi İşitme engelli çift tercüman aracılığıyla...
İtfaiye personeline güncel temel ilkyardım eğitimi İtfaiye personeline güncel temel ilkyardım eğitimi
Büyükşehir'den patili dostlarımıza haftalık 1,5 ton mama Büyükşehir'den patili dostlarımıza haftalık...
İnsan hayatına dokunan eğitim İnsan hayatına dokunan eğitim
Gebze’de ‘etkili iletişim’ eğitimleri Gebze’de ‘etkili iletişim’ eğitimleri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet...
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), eski Sırp komutan Mladic'in ömür boyu hapis...

Haberi Oku