KARTEPE’NİN YENİ KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve çalışmalarımız ile Kartepemizin hizmetindeyiz” açıklamasında bulundu.

TOPLAM BİN 490 METREKARE

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi Kartepelilerin sosya kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırladı. Kültür merkezi içerisinde Sağlık Ocağı, Düğün Salonu, Muhtarlık Ofisi, Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK sınıfları yer alacak. Tek katlı olarak inşa edilen kültür merkezi, toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip.

Uzuntarla Kültür Merkezi 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan tuvaletler yer alırken, Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve wcler bulunuyor. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alanı bulunuyor.

KARTEPEMİZİN HİZMETİNDEYİZ

İnceleme sonrasında değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yapımı Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlanan içerisinde; Sağlık Ocağı, Düğün Salonu, Muhtarlık Ofisi, Kadın Spor Merkezi, KAR-MEK sınıflarının yer aldığı, Uzuntarla Kültür Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve çalışmalarımız ile Kartepemizin Hizmetindeyiz” açıklamasında bulundu.