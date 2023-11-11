Kas hastası babanın dramı

Gebze'de ikamet eden 57 yaşındaki Dursun Şenlik, evlendikten 2 yıl sonra henüz 24 yaşındayken kas hastalığına yakalandı. Hastalığının ardından Şenlik'in, 9 yıl içinde kasları eriyerek vücudu işlevini yitirmeye başladı. Hastalığı sebebiyle çalıştığı fabrikadan çıkan Şenlik, kendine bir bakkal açarak geçimini sağlamaya çalıştı ancak 33 yaşındayken tamamen yatalak hale gelince bakıma muhtaç duruma düştü. 3,5 yıl önce diyalize bağlanan Şenlik zor zamanlar yaşadı. Şenlik ile 24 yıl boyunca ilgilenen eşi, iddiaya göre 8 ay önce daha fazla kendisine bakamayacağını söyleyerek boşanma davası açtı ve evi terk etti. Dursun Şenlik'in 2 kızının da yaklaşık 2 ay önce babalarıyla iletişimi kestiği öne sürüldü.

Tek başına kalan Şenlik’e 54 yaşındaki erkek kardeşi Şükrü Şenlik bakıyor. Bir yandan çalışan bir yandan da kardeşine bakarak onu sık sık hastaneye götüren Şükrü Şenlik, abisinin bakımevine yerleştirilmesini ve daha iyi şartlarda bakılmasını istiyor.





"Eşim psikolojisi bozulduğu için en son dayanamadı bıraktı gitti"

Başından geçenleri anlatan Dursun Şenlik, "Kas ve böbrek rahatsızlığım var. Kalbe giden damarlarım tıkalı, yüksek tansiyonum var. Gözlerime katarak indi. Eşim beni terk etti. Çocuklar da beni bıraktı, annelerinin peşinden gittiler. Yıllardır eşim bana bakıyordu. Psikolojisi bozulduğu için en son dayanamadı bıraktı gitti. Çocuklarda annesine uydu, beni bıraktı. Çocuklarım beni arayıp sormuyor, aradığımda da cevap vermiyorlar. Şu an kardeşim bana bakıyor. Kardeşim iş çıkışları sürekli yanıma geliyor, evini barkını unuttu, sürekli benimle ilgileniyor. Çocuklarım bana destek olsa, yanıma gelseler, yemek yapsalar yeterli. Zaten kardeşim beni diyalize götürüp getiriyor, onlara muhtaç etmiyor. Çocuklarım telefonlarıma bile bakmıyor. Haftanın 3 günü diyalize girmek zorundayım" dedi.





"Bırakmayın babanızı, yuvamı yıkmayın"

Kızlarına gözyaşları içinde seslenen Dursun Şenlik, "Kızım babanızı unutmayın. Bir tane babanız var, 10 tane babanız yok. Bırakmayın babanızı, yuvamı yıkmayın. Gelin bana bakın. Neden telefonlarıma cevap vermiyorsunuz? Ben sizden para, mal, mülk mü istiyorum? Sadece sesinizi duymak istiyorum. Ben sizi ne zorlularla büyüttüm biliyor musunuz kızım?' Zor durumdayım" diye konuştu.





"2 aydır tek başıma abime bakıyorum"

Duygu dolu anlar yaşayan Şükrü Şenlik ise "Abimin bir yere yerleştirilmesini istiyorum çünkü kızları ona bakmaz. Tek başıma bakıyorum ama yetişemiyorum. 2 aydır tek başıma abime bakıyorum. Çalışmak zorundayım, borcum var. İşe gidince kardeşim yalnız kalıyor, aklım onda kalıyor. Yeğenlerim babalarına bakarlarsa her zaman onlara yardımcı olurum. İnşallah gelip bakarlar, babaları sonuçta. Ben nasıl abime bakıyorsam onlarda babalarına bakabilirler. Ancak bir kurum kabul ederse de oraya verme taraftarıyım. Yeğenlerimin de sıkıntıya girmesini, huzurlarının bozulmasını istemem. 'Kızım gelin babanıza bakın. Sizi yalnız bırakmayacağım. Beraber işi yürütürüz'. Yeğenlerimi arıyorum ama telefonlarımızı açmıyorlar. 2 aydır kimsenin gelip gittiği, sorduğu yok. Tamamen ilişkilerini kestiler. Abim helallik almak için çocuklarını aradı ancak yine açmadılar" şeklinde konuştu.

İHA