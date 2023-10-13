Kasko Sigortası Avantajları Nelerdir?

Kasko sigortası, aracınızla trafiğe çıkmadan önce mutlaka değerlendirmeniz gereken bir konudur. Çünkü trafikte her zaman başınıza gelebilecek bazı riskler bulunur. Bu yüzden aracınızın maddi değerinin yüksek ya da düşük olması, sık sık trafiğe çıkmanız ya da çıkmamanız gibi değişkenler fark etmeksizin kasko sigortası yaptırmanız oldukça önemlidir. Kasko sigortası hakkında bilmeniz gereken bütün detayları bu yazımızda sizler için derledik.



Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, , ya da tam adıyla kara araçları kasko sigortası, poliçede belirtilen teminatlara ve tazminat limitlerine bağlı olarak kaza sonucu araçta oluşan hasarı güvence altına alan bir sigorta türüdür.



Kasko sigortası zorunlu değil, isteğe bağlı bir sigortadır. Bu nedenle kasko yaptırmadığınız için ekstra bir ceza ödemezsiniz. Ancak aracın değeri ve kullanım sıklığı ne olursa olsun kasko sigortası yaptırmak, beklenmedik masraflardan kurtardığı için birçok otomobil, motor ya da panelvan sahibi trafik sigortasına ek olarak kasko sigortası da yaptırmayı tercih eder.



Kasko Sigortasının Amacı ve Kapsamı

Kasko sigortası, motorlu kara taşıtlarının başına gelebilecek hasarları temin etmek ve araç sahiplerini beklenmedik masraflardan korumak amacıyla geliştirilmiştir. Bu ürünü sunan sigorta acenteleri düzenledikleri poliçeler karşılığında aracı teminat altına alır.



Kasko kapsamında sayılan hasarlar içerisinde aracın yanması, çalınması, çarpılması ve ferdi kazalar yer alır. Kasko sigortası kapsamında hasarın tazmin edilebilmesi için kaza tutanağının tutulmuş ve hasarın büyüklüğünün belgelenmiş olması gerekir.



Kasko sigortasının belirli ana teminatları bulunur. İstenirse bu teminatlar ek teminatlarla genişletilebilir ve çok daha geniş bir korumaya sahip olunabilir.



Kasko teminatları ile güvence altına alınabilecek hasarlardan bazıları şöyle sıralanabilir:



Çarpma, çarpılma

Aracın yanması

Hırsızlık

Aracın anahtarını kaybetme

Üçüncü şahıslar tarafından araca yönelik kötü niyetli hareketler

Aracın devrilmesi, düşmesi ya da yuvarlanması sonucu oluşan hasarlar

İhtiyari mali mesuliyet (İMM) teminatı ile üçüncü taraflara verilebilecek hasarlar

Kemirgenlerden kaynaklanan hasarlar

Ferdi kazalardan oluşan hasarlar

Araç camında oluşabilecek hasarlar

Deprem, sel sonucunda oluşabilecek hasarlar

GLTKHH Grev, Lokavt, Terör, Kötü Niyetli, Halk Hareketleri’nden doğabilecek zararlar

Bu gibi teminatlar, sigorta acentesi ile yapılacak poliçe kapsamında genişletilebilir ve teminat limitleri artırılabilir.



Kasko, normal şartlarda sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak eklenebilecek yurt dışı teminatı ile kaskonun yurt dışında yaşanabilecek hasarları ödemesi de sağlanabilir