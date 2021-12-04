Kayısının Başkenti Malatyada Kayısı Belgeseli

Son olarak toplanan Tarım orman şurasında bizzat Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından açıklanan bildiride büyük şehir yasası ile mahalleye dönen tarım ve hayvancılığın yok olma tehlikesi yaşandığı köylere önem verilmesi ve Ziraat meslek liselerinin yeniden açılma kararı çok önemli .

Son olarak toplanan Tarım orman şurasında bizzat Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından açıklanan bildiride büyük şehir yasası ile mahalleye dönen tarım ve hayvancılığın yok olma tehlikesi yaşandığı köylere önem verilmesi ve Ziraat meslek liselerinin yeniden açılma kararı çok önemli .

Son olarak toplanan Tarım orman şurasında bizzat Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından açıklanan bildiride büyük şehir yasası ile mahalleye dönen tarım ve hayvancılığın yok olma tehlikesi yaşandığı köylere önem verilmesi ve Ziraat meslek liselerinin yeniden açılma kararı çok önemli .

Gıda tarım ve hayvancılık birçok ülke tarafından milli güvenlik sorunu kabul edilir. Bu konuda önlemler alırlar .Türkiye'de bu konuda önemli çalışmalar yapmakta. gen bankaları kurmakta tohum için özel çalışmalar yapılmakta uluslararası coğrafi işaretler alınıp marka ve patent tescilleri yapılmakta .

Gıda tarım ve hayvancılık birçok ülke tarafından milli güvenlik sorunu kabul edilir. Bu konuda önlemler alırlar .Türkiye'de bu konuda önemli çalışmalar yapmakta. gen bankaları kurmakta tohum için özel çalışmalar yapılmakta uluslararası coğrafi işaretler alınıp marka ve patent tescilleri yapılmakta .

Gıda tarım ve hayvancılık birçok ülke tarafından milli güvenlik sorunu kabul edilir. Bu konuda önlemler alırlar .Türkiye'de bu konuda önemli çalışmalar yapmakta. gen bankaları kurmakta tohum için özel çalışmalar yapılmakta uluslararası coğrafi işaretler alınıp marka ve patent tescilleri yapılmakta .

Fındık ,kayısı, üzüm,incir başta olmak üzere birçok meyve ve sebze ürünümüz bulunuyor. Her gün sofralarımızda yer alan ve büyük bir keyifle yediğimiz meyve ve sebzelerin nasıl yetiştirildiğini hangi emeklerin sarf edildiğini kimlerin alın teri döktüğünü hiç düşündük mü .

Fındık ,kayısı, üzüm,incir başta olmak üzere birçok meyve ve sebze ürünümüz bulunuyor. Her gün sofralarımızda yer alan ve büyük bir keyifle yediğimiz meyve ve sebzelerin nasıl yetiştirildiğini hangi emeklerin sarf edildiğini kimlerin alın teri döktüğünü hiç düşündük mü .

Fındık ,kayısı, üzüm,incir başta olmak üzere birçok meyve ve sebze ürünümüz bulunuyor. Her gün sofralarımızda yer alan ve büyük bir keyifle yediğimiz meyve ve sebzelerin nasıl yetiştirildiğini hangi emeklerin sarf edildiğini kimlerin alın teri döktüğünü hiç düşündük mü .

Pazar günü olmasına rağmen her üç daire müdürü makamlarına gelerek bizlere kayısı ile ilgili çok önemli bilgiler verdiler

Pazar günü olmasına rağmen her üç daire müdürü makamlarına gelerek bizlere kayısı ile ilgili çok önemli bilgiler verdiler

Pazar günü olmasına rağmen her üç daire müdürü makamlarına gelerek bizlere kayısı ile ilgili çok önemli bilgiler verdiler

Kayısı'dan 500 Milyon Dolar Gelir

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde kayısı yetişmesine rağmen Malatya kayısısının çok önemli özellikleri var .Malatya da birçok kayısı türü var Malatya’nın iklim ve havası dünyanın en iyi kayısısını yetiştiriyor. Fırat kenarında İzollu kale ilçesinde Haziran ayında başlayan kayısı Hasadı Akçadağ kürecikte Ağustos ayında sona eriyor .Her yıl yüzbinlerce ton yaş kayısı toplanıyor. ortalama 100 bin ton kuru kayısı dünyanın birçok ülkesine ihraç edilip Kayısı ticaret borsası Başkanı Ramazan Özcan 500 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı .