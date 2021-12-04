Kayısının Başkenti Malatyada Kayısı Belgeseli Çekmeye Devam Ediyoruz.
Milli tarım ürünlerimizin kıymetini bilelim .
Gıda tarım ve hayvancılık birçok ülke tarafından milli güvenlik sorunu kabul edilir. Bu konuda önlemler alırlar .Türkiye'de bu konuda önemli çalışmalar yapmakta. gen bankaları kurmakta tohum için özel çalışmalar yapılmakta uluslararası coğrafi işaretler alınıp marka ve patent tescilleri yapılmakta .
Son olarak toplanan Tarım orman şurasında bizzat Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından açıklanan bildiride büyük şehir yasası ile mahalleye dönen tarım ve hayvancılığın yok olma tehlikesi yaşandığı köylere önem verilmesi ve Ziraat meslek liselerinin yeniden açılma kararı çok önemli .
Milli Tarım Tarım Ürünlerimiz
Fındık ,kayısı, üzüm,incir başta olmak üzere birçok meyve ve sebze ürünümüz bulunuyor. Her gün sofralarımızda yer alan ve büyük bir keyifle yediğimiz meyve ve sebzelerin nasıl yetiştirildiğini hangi emeklerin sarf edildiğini kimlerin alın teri döktüğünü hiç düşündük mü .
Fındıktan sonra Kayısı'nın hikayesini araştırıyoruz.
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İktav Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak Vatan Yahut Fındık Belgeseli çekimlerimizi tamamlayarak hazırladığımız belgeseli birçok tv kanalına göndermeye başladık. Belgeselle ilgili ayrıntılı bilgiyi www.vatanyahutfindik.com dan alabilir bir saatlik belgeselin tanıtım fragmanını https://youtu.be/1qok1FxfKsM bu linkten izleyebilirsiniz .
Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak milli tarım ürünlerimizle ilgili araştırma yapıp belgesel çekmeye kayısı ile devam ediyorum.
Malatya Kayısısı ile ilgili Tarım Orman il Müdürü Tahir Macit Kayısı Araştırmaları Merkezi Müdürü Abdullah Erdoğan ve Malatya kayısı ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcandan çok önemli bilgiler alıp belgesel çekimleri yaptık.
Pazar günü olmasına rağmen her üç daire müdürü makamlarına gelerek bizlere kayısı ile ilgili çok önemli bilgiler verdiler
Kayısı'dan 500 Milyon Dolar Gelir
Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde kayısı yetişmesine rağmen Malatya kayısısının çok önemli özellikleri var .Malatya da birçok kayısı türü var Malatya’nın iklim ve havası dünyanın en iyi kayısısını yetiştiriyor. Fırat kenarında İzollu kale ilçesinde Haziran ayında başlayan kayısı Hasadı Akçadağ kürecikte Ağustos ayında sona eriyor .Her yıl yüzbinlerce ton yaş kayısı toplanıyor. ortalama 100 bin ton kuru kayısı dünyanın birçok ülkesine ihraç edilip Kayısı ticaret borsası Başkanı Ramazan Özcan 500 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı .
Fındık başta olmak üzere diğer ürünlerimizde olduğu gibi Kayısıdan aslan payını Fransa ve Alman şirketleri alıyor. Malatyalı yetkililerin açıklamasına göre bu ülkeler kayısıdan 5 milyar 500 milyon dolar kazanıyor .Kayısı'nın uluslarası tekelinin Ermeni firmalarının elinde olması tesadüfi değil uluslararası etki ve yetkisi olan Ermeni lobileri kayısıyı Ermenistan ürünü olarak dünyaya lanse ediyor .Malatyada bu yıl 9. Su yapılan Altın kayısı Filim festivaline bile karşı çıkıp Ermenistan’ın başkenti Erivan’da da Altın kayısı Filim Festivali düzenliyor
Türkiye devlet olarak imkanları ölçüsünde milli tarım ürünlerine büyük önem vermiş 1938 yılın da Malatya merkezde yüzlerce dönüm yer üzerine Kayısı araştırma istasyonunu kurmuş merkezin müdürü Abdullah bey ile bölgeyi gezip bilgi alıp belgesel çekiyoruz. Merkezde kayısı ile birlikte Dut ve Kızılcık gibi meyvelerinde gen Bankası oluşturulmuş kurumda 150 teknik personel çalışıyor