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Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz İlyasbey Ortaokulu’nda

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Köşklüçeşme’de bulunan İlyasbey Ortaokulu’nda bayrak törenine katıldı.

Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz İlyasbey Ortaokulu'nda

20 Aralık 2021 Pazartesi 11:52

Başkan Büyükgöz, bayrak törenine katıldı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bayrak törenine katıldı. Köşklüçeşme Mahallesi’nde bulunan İlyasbey Ortaokulu’nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, okul yöneticileri tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerle birlikte sınıflara geçen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, çocuklarla bir süre dersler hakkında sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu okul ziyaretinde öğrencilere kolaylıklar ve derslerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; çocuklara boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğretmenlerle de bir süre sohbet etti.

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