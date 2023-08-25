GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Yamlı’ya teşekkür ve veda ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine atanan Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı'yı veda ziyaretinde bulunarak yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Kaymakam Yamlı'ya teşekkür ve veda ziyareti

25 Ağustos 2023 Cuma 14:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine atandı. Kartepe Kaymakamlığı görevine 2022 Ağustos ayında başlayan Ömer Hilmi Yamlı, görev süresi boyunca Kartepe’ye hizmetlerde bulundu. Yayınlanan kararname sonrasında Başkan Kocaman görev yeri değişen Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’ya teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Kocaman, "Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine atanan İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'ya Kartepe'ye kattığı değerlerin yanı sıra dostluğu için ayrıca teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Görev süresi boyunca Kartepe için yapılan çalışmalardaki ortak ruh ve etkin iş birliği için Başkan Kocaman’a teşekkür eden, çalışmalarında başarılarının devamını dileyen Kaymakam Yamlı ise "Güzel ülkemizin her yeri birbirinden kıymetli ve özeldir. Kartepe, sıcakkanlı içten insanlarıyla, doğal güzellikleriyle gönlümüzde özel bir yere sahip olmuştur. Asıl önemli olan bu kubbede hoş bir sada bırakabilmek. Bu da yapılan hizmetlerle bırakılan eserlerle mümkündür. Kartepe halkına ve birlikte çalıştığımız değerli mesai arkadaşlarıma sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum" dedi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Okul kıyafeti alırken çocuğunuz sağlığından olmasın Okul kıyafeti alırken çocuğunuz sağlığından...
Ağaçlar pişmaniye açtı, görenler şaştı kaldı Ağaçlar pişmaniye açtı, görenler şaştı kaldı
KARABÜK VE SAFRANBOLU'DA VAKIF MEDENİYETİ KARABÜK VE SAFRANBOLU'DA VAKIF MEDENİYETİ
BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN İLE BOLU GEREDE'DE DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN İLE BOLU GEREDE'DE...
ÇAYIROVA'DAN CANLI MAKALE VE HABERLERLE DEVRİ ALEM ÇAYIROVA'DAN CANLI MAKALE VE HABERLERLE DEVRİ...
Kartepe’nin beklediği müjde Başkan Kocaman’dan geldi Kartepe’nin beklediği müjde Başkan Kocaman’dan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Okul kıyafeti alırken çocuğunuz sağlığından...
Okulların açılmasına kısa bir süre kala, kıyafet alışverişi de hızlandı. Okul kıyafeti alırken nelere...

Haberi Oku