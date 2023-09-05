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KAYMAKAM YAMLI’YA VEDA PROGRAMI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve ilçe protokolü, görev yeri değişen Kartepe İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’ya düzenlenen program ile veda etti.

KAYMAKAM YAMLI'YA VEDA PROGRAMI

05 Eylül 2023 Salı 12:25

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görev yeri değişen Kartepe İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı için Kartepe Park Otel’de düzenlenen veda programına ilçe kurum müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

 

KOCAMAN’DAN HEDİYE

Veda programında konuşan Kartepe İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, herkese teşekkür etti. Kaymakam Yamlı’ya hediye veren Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine atanan İlçe Kaymakamımız Ömer Hilmi Yamlı için düzenlenen veda programında bir araya geldik. Görevi süresince Kartepe'mize sunduğu hizmetler ile her zaman hatırlayacağımız değerli Kaymakamımıza emek ve özverisinden ötürü teşekkür ediyor; yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” açıklamasında bulundu.

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