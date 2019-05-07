KIBRIS KGK SONUÇ BİLDİRİSİ

KGK: "KIBRIS DAVASININ TAKİPÇİSİYİZ"

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ilk yurtdışı toplantısını TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Girne’de gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve KKTC protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda haklı Kıbrıs Davası tüm boyutlarıyla ele alındı.

KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Yaygın, Yerel ve Dış Medya temsilcisi 50 gazetecinin katılımı ile yapılan bu ilk toplantı için vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan KKTC’nin seçilmesinin ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Kıbrıs s orununa karşı duyarlılık göstermesinin önemine dikkat çekerek, “Haklılığımızın verdiği bir güçlülükle yolumuza devem edeceğiz. Hem sahada, hem masada güçlü olmaya devam edeceğiz. Sahada güçlü oldukça, masa da daha güçlü olacağız. Kıbrıs sorununun konuşulmaya devam ediyor, edilecek. Çünkü sorun oldukça çözüm arayışı da sürecek. Kıbrıs sorunu var diye Kıbrıs Türk halkı gelişmişlik, kalkınma mücadelesinden vazgeçecek değil. Ya da her şeyi bir çözüm sonrasına erteleme lüksüne sahip değil” dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, KGK’nin çalışmalarını ve süreci yakından takip ettiğini söyleyerek, “Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği temelden yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının her zaman çözümden yana oldu. Bugün bir çözüm yoksa bunun sebebinin, Rum tarafının hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istememesidir. Tüm seçenekler dahil hepsinin müzakere edilmesini, hangisi olacaksa müzakereye açık olduğumuzu söyledik. Herhangi bir seçeneği dayatmıyoruz. Herhangi bir seçeneğin de bize dayatılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da toplantının önemini belirterek, “Kıbrıs’ın tanıtımına ve dolayısıyla turizmine büyük katkı yapacağına inanıyoruz. Bu kadar önemli gazeteciyi adada ağırlamaktan onurluyuz” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen görüşmelere Müzakereci olarak katılan Ergün Olgun ise, ada da yaşayan Türklere karşı yapılan uygulamaların tarihsel süreci, yaşanan olayları, sonrasında başlatılan çözüm görüşmelerinde Rum tarafının daha önce mutabık kalınan konularda bile sürekli fikir değiştirdiğini anlatan bir sunum yaptı.







KGK yerel medya meclisi üyesi Tarih ve Kültür araştırmacısı Gazeteci İsmail Kahraman da Kıbrıs’ta kültür ve inanç turizmi üzerine bir bildiri sundu. Kahraman, özellikle Kuzey Kıbrıs’ın turizminde hakettiği yerde olmadığını ifade etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak;

- Kıbrıs Türk Halkının haklı davasının uluslararası platformlarda anlatılması gerektiğini,

- Kıbrıs Rum tarafının adada yaşayan Türkler ve KKTC yok sayılarak Avrupa Birliği’ne tam üye olarak alınmasından sonra yaratılan fiili durum nedeniyle sorunun çözümünün daha karmaşık bir hal aldığı gerçeğini,

- BM gözetiminde daha önce yapılan görüşmelerde çözüme yönelik varılan noktalarda daha sonra Rum Kesiminin çark etmesinin çözümü istemeyen tarafı açıkça ortaya koyduğunu,

- Sorunun Kıbrıs olmaktan çıkıp son dönemde Akdeniz’in ve ülkemizin güvenlik ve beka sorunu haline dönüştüğünü,

- Akdeniz’in doğal kaynaklarının kullanılmasında Rum Kesiminin tek taraflı hareket etmesinin yarattığı sorunların bölgeye ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu,

- Bölgedeki doğal yeraltı ve yerüstü kaynaklarında Kıbrıs’ta yaşayan her iki toplumun da söz ve sahiplik hakkının varlığının su götürmez bir gerçek olduğunu,

- Bütün bu konularda duyarlılığı artırmak adına KKTC Medyasıyla işbirliği ve dayanışma içinde hareket edeceğimizi,

- İsrail Ordusu’nun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı’nın Bürosuna roket atarak saldırmasının kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin bölgede yaşanan çatışmaların tarafı olmadığını,

- Güneydoğumuzdan ve Suriye’den gelen şehit haberlerinden duyduğumuz üzüntü ve kaygıyı bir kere daha ifade ederken, şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı dileklerimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

MEHMET ALI DİM

KGK Kurucu Genel Başkanı









KGK KIBRIS BULUŞMASINA KATILANLAR

1. MEHMET ALİ DİM KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ KURUCU GENEL BAŞKANI

2. YAVUZ DONAT SABAH GAZETESİ KÖŞE YAZARI

3. OSMAN ALTINIŞIK SABAH ANKARA YAYIN YÖNETMENİ

4. HACI YAKIŞIKLI AKİT GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ

5. VELİ ALTINKAYA KAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI / KAYSERİ HABER GAZETESİ / KAY TV / ERCİYES TV

6. ALİ BULDU KANAL V TV

7. NEŞE BERBER YENİ BİRLİK GAZETESİ / BENGÜ TÜRK TV

8. KRISTINA JOVANOVSKI EURONEWS TV

9. DENIS SOLOVYKH ITAR TASS HABER AJANSI

10. FELAT BOZARSLAN DEUSTSCHE WELLE DİYARBAKIR TEMSİLCİSİ / GÜNEYDOĞU GC BAŞKAN YARDIMCISI

11. MEHMET ÖMER KILIÇ İHA HABER MÜDÜRÜ

12. İMBAT MUĞLU TRT HABER YORUMCUSU

13. PINAR SEVİNÇLİDİR CBS TELEVİZYONU TÜRKİYE MUHABİRİ

14. ELSHAD EYVAZOV AZERBAYCAN PARLAMENTO GAZETECİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI / MODERN.AZ

15. UMAR FAROOQ LOS ANGELES TİMES TÜRKİYE TEMSİLCİ

16. AHMET KÜÇÜKCİCİBIYIK KARAMAN GC BAŞKANI / UYANIŞ GAZETESİ

17. MEMET DURAN ÖZKAN MALATYA SÖZ GAZETESİ

18. KEMAL DENİZ MALATYA GÜNEŞ TV

19. CELİL ACAR AKSARAY GAZETECİLER VE YAZARLAR CEMİYET BAŞKANI /ANADOLU EKSPRES GAZETESİ

20. MUAMMER BAŞER NEVŞEHİR POSTASI GAZETESİ

21. İSRAFİL AVCI OSMANİYE GAZETECİLER CEMİYET BAŞKANI / CEREN YURT GAZETESİ

22. İBRAHİM ASLAN ADIYAMAN CEMİYET BAŞKANI / MERCAN TV

23. ADNAN HASAN FİŞENK AVRUPA GAZETECİLER CEMİYETİ YÖN.KUR. BAŞKANI / AGD HABER AJANSI/ AVRUPA HABER AJANSI

24. ÖZKAN KARAKAYA ARDAHAN GAZETECİLER VE FOTO MUH. CEMİYET BAŞKANI / ARDAHAN HABER

25. KAHRAMAN HALİSÇELİK DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI BASIN DANIŞMANI/TÜRK KONSEYİ

26. ŞERİFE TÜRKEŞ NİĞDE GAZETECİLER YAZARLAR CEMİYETİ BAŞKANI / TV 68 /GÜNAYDIN GAZETESİ

27. EROL KARAER ORDU YENİ HABER GAZETESİ VE KANAL ORDU TV.YETKİLİSİ / ORDU DEĞİŞİM GAZETESİ

28. KEMAL ÖZDİLEK TOKAT HABER GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

29. YUSUF ZİYA ÇAKIR SAMSUN 19 MAYIS GAZETECİLER CEMİYET BAŞKANI / ORDU YENİ HABER GAZETESİ / AA

30. SERAP KARAOĞLU KARABÜK GC BAŞKANI / SAFRANBOLU EKSPRES GAZETESİ

31. MEHMET ÇETİNKAYA BRTV YÖNETİM KURULU BAŞKANI / BRTV TV / BATI KARADENİZ

32. LEVENT ÇINÇIN BARTIN GAZETECİLER VE YAZARLAR CEMİYET BAŞKANI / EKSPRES BARTIN GAZETESİ

33. HASAN ERASLAN KIRŞEHİR AHİ TV YÖNETİM KURULU BAŞKANI / AHİ TV / AHİCE GAZETESİ

34. NACİ YILDIZ SİVAS GAZETECİLER VE YAZARLAR CEMİYETİ BAŞKANI / SULTAN ŞEHİR GAZETESİ

35. MUSTAFA DOĞAN ELAZIĞ GAZETECİLER VE YAZARLAR CEMİYET BAŞKANI / HARPUT GAZETESİ

36. NECATİ ŞATANA ALANYA GAZETECİLER CEMİYET GENEL SEKRETERİ / YENİ ALANYA GAZETESİ

37. MERYEM KANBEROĞLU DİM TV / ANTALYA

38. BEKİR DOĞAN KAHRAMANMARAŞ GAZETESİ

39. VEYSEL CINCIK İSKENDERUN GAZETECİLER CEMİYET BAŞKANI / ARSUZ GAZETESİ

40. SALİH SUAT DENİZ BEKLENENGAZETE.COM İNTERNET SİTESİ SAHİBİ / AYDIN

41. HAKAN ÖZEN MANİSA DEMOKRAT GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI / ULUSALAJANS.COM

42. SEMRA AMAN AKYÜREK BALIKESİR GAZETECİLER VE YAZARLAR CEMİYET BAŞKANI / BALIKESİR MERHABA GAZETESİ

43. LÜTFÜ KARAKAŞ TRAKYA SON HABER GAZETESİ

44. İBRAHİM NECATİ GÜNAY KRD.EREĞLİ GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI / DAMAR GAZETESİ

45. İSMAİL KAHRAMAN AVRASYA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI / GEBZE GAZETESİ

46. ERCAN ARSLAN MEZOPOTAMYA GAZETECİ VE YAYINCILAR CEMİYET BAŞKANI / MEDYA GAZETESİ

47. SEFA KARAHASAN DHA KIBRIS TEMSİLCİSİ / KGK KURUCUSU

48. ABDURRAGIP SOYLU MİDDLE EAST EYE TÜRK MUHABİRİ

49. MUHAMMET İKBAL AA

50. MELEK ŞULE AKSEL KIBRIS TÜRK BASIN KONSEYİ BAŞKANI