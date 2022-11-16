KIBRIS TARİHİNE IŞIK TUTAN BELGESEL VE KKTC’DE KÜLTÜR TURİZMİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili birçok belgesel çekip yazılar yazdım. Geçtiğim ay sonu Alanya’da KKTC Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar’la KKTC’de kültür ve inanç turizmi ile ilgili söyleşi yapmıştım.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=46394

Bugünkü makalemde sizleri KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Barış Harekatı’nı Başbakan yardımcısı olarak gerçekleştiren devlet adamları arasında görev alan Prof dr. Necmettin. Erbakan’la KKTC üzerine yaptığımız söyleşi ve Kıbrıs barış harekatı belgeselimizi sizlerle paylaşıyorum.

Kıbrıs Barış Harekatı ve Erbakan

Kıbrıs Barış Harekatı ve Denktaş

https://www.youtube.com/watch?v=liL1G2t7isE&t=25s

Kıbrıs Barış harekatı ile ilgili Rauf Denktaş ve Necmettin Erbakan’la yaptığım söyleşiler eşliğinde hazırladığım belgeselle ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

KKTC’nin kuruluşu ile ilgili bilgileri bu linkden okuyabilirsiniz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıl Dönümümü Belgesel Tadında Kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve Şükran’la anıyor, gazilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde yer akan makalelerimin linkleri

http://www.gebzegazetesi.com/kktcnin-37-kurulus-yili-ve-tarih-bilincinin-onemi-makale,4388.html

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/kktcnin-37kurulus-yili-h34214.html

http://www.gebzegazetesi.com/kktcnin-37-kurulus-yili-ve-tarih-bilincinin-onemi-makale,4388.html

Kıbrıs’ta Kültür ve İnanç Turizmi Kitabımız

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İktav belgesel yayıncılık olarak kültür ve inanç turizmi ile ilgili hazırladığımız kitabımızı bugünün anısına tüm okurlarımızla paylaşıyoruz.

http://www.ismailkahraman.net/?p=265

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yer alan makalemin tam metni

İsmail Kahraman – KKTC’nin 37. Kuruluş Yılı ve Tarih Bilincinin Önemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü belgesel tadında kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Gebze ile KKTC Değirmenlik’in Kardeş Şehir olmasına, rahmetli Ahmet Penbegüllü döneminde öncülük edip katkı sunmuştum. Konuyla ilgili Gebze Gazetesi’nde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum. http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2124&t=makale

Kıbrıs’ta Kültür ve İnanç Turizmi kitabımızı, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü anısına hediye ediyorum. İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak, kültür ve inanç turizmi ile ilgili hazırladığımız kitabımızı bugünün anısına tüm okurlarımızla paylaşıyoruz. https://issuu.com/dunyadadevrialem/docs/k_br_s_ta_k_lt_r_ve_i_nan__turizmi

KKTC’de Vakıf Medeniyeti Belgeseli

Şehitler ve Gaziler Diyarı Kıbrıs

Gençlerimizi milli ve manevi tarih bilinci ile yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda devlet ve millet olarak üzerimize büyük görev düşüyor. KKTC devletinde gençlerimiz tarih bilincine sahip değil. Türkiye’den KKTC’ye maalesef kumar ve başka şeyler için gidiliyor. KKTC’ye gidenlerin büyük bir kısmı şehitlikleri bile ziyaret etmiyor. Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel Programı olarak KKTC’de yaptığım bir araştırma yazımı sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=22821

Kıbrıs’ın Manevi Fatih’i Hala Sultan Belgeseli https://m.youtube.com/watch?v=I_2p9MwRDRY

KKTC’de Gazetecilik Anılarım

Yıl 1974… 14 yaşında, çocuk denecek çağdayız. Kıbrıs Barış Harekatı’nı Giresun Espiye’de eğitim gördüğümüz yurdun toplantı salonunda radyodan ilk kez dinlemiştim. Kıbrıs Barış Harekatı’nı dinlerken duyduğum heyecanı hiç unutamıyorum. Daha sonra Türkiye’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin, 1964 yılında Rum zulümleri üzerine eğitimini yarıda bırakıp Kuzey Kıbrıs’a geri dönüşünü ve Erenköy’deki destansı mücadelesini anlatan romanı okurken gözyaşlarımı tutamamıştım. 20 yıl sonra 1994 yılında bundan 25 yıl önce İlk kez KKTC’ye gitmek nasip oldu. Gebze ile Lefkoşa Değirmenlik Belediyesi’nin kardeş şehir olmasına vesile oldum, araştırma yapıp yazılar yazdım. Daha sonra merhum Erbakan ve Denktaş dahil bir çok kişi ile Kıbrıs Barış Harekatı üzerine www.devrialem.tv Devri Alem Belgesel TV programı olarak söyleşi yapıp belgesel çekerek Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak bir çok TV kanalında yayınlatarak sahabeler ve şehitler diyarı Kıbrıs’a vefa borcumuzu ödemeye çalıştım.

KKTC’DE KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ

Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısına katılmak üzere 3 ve 5 Mayıs 2019 tarihlerinde gittiğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde kültür ve medeniyet tarihimize karşı sorumluluk duygusu taşıyan bir gazeteci ve belgeselci olarak araştırmalar yapıp belgesel çekimi de gerçekleştirdim. Konsey toplantısında KKTC’de kültür ve inanç turizminin önemi üzerine sunum gerçekleştirdim. Sunuma bu linkten ulaşabilirsiniz.

https://issuu.com/duny…/…/k_br_s_ta_k_lt_r_ve_i_nan__turizmi

Türkiye ve KKTC devlet yetkilileri başta olmak üzere yerli ve göçmen Kıbrıslılarla görüştüm. Gazeteci ve kültür adamlarından bilgiler aldım. Eski Cumhurbaşkanlarından Derviş Eroğlu’nun da gündeme getirdiği gibi KKTC’de önemli bir kesimin Türkiye aleyhine faaliyet yaptığını üzülerek gördüm. KKTC’de çok ciddi şeyler oluyor. Yerli ve göçmen ayrımı korkunç boyutlarda, her geçen gün ayrımcılık fitnesi artıyor. Sayıları azımsanmayacak oranda. Türkiye’ye düşmanlık besleyen bir grup var. KKTC’deki Rum lobisi Türkiye’deki siyasi gerginliği kullanarak sürekli fitne ekip, yerli ve göçmen düşmanlığını körüklüyor. KKTC’de çeşitli terör örgütleri gizli ve açık faaliyet gösterip insanları birbirine düşman ediyor. Daha buna benzer birçok acı olay… Türkiye bu olaylara karşı KKTC Devleti ile birlikte önemli çalışmalar yapmalı. Bilgi ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmalı. Tarihte yaşanan acı olayları gündeme getirmeli. KKTC kasıtlı olarak kumar turizmi haline getirildi. Her iki ülkenin yetkilileri kültür sanat ve sportif faaliyetlere önem verip, başta şehitlikler olmak üzere KKTC’nin unutulmaya terk edilmiş şehitlikleri, milli ve manevi değerleri Kıbrıslı gençlere ve KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerde okuyan öğrencilere anlatılıp, tarihi yerler ve şehitlikler gezdirilmeli. Türkiye’deki il ve ilçe belediyeleri ile KKTC’deki belediyeler arasında kurulan kardeş şehir belediyeciliği güçlendirilip işler hale getirilmeli.

CENGİZ TOPEL KİMDİR?

Kocaeli’de adı hava limanına verilen, Kıbrıs’ta Rumlar tarafından şehit edilen, Kahraman Şehit Pilot Cengiz Topel ile ilgili derlediğim yazıyı sizlerle paylaşıyor sizleride Kıbrıs’a, tarih ve kültür değerlerini tanımaya davet ediyorum. Kocaeli doğumlu olan şehit Pilot Cengiz Topel (d. 1934, İzmit – ö. 1964, Kıbrıs), 1964’te Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rumlar tarafından vurularak düşürüldü. Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk jet pilotu kaybıdır. 8 Ağustos 1964 tarihi sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, 4’lü Kol Komutanı olarak gönderildi. F-100 uçağıyla uçuş esnasında uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başardı, fakat Rumlar tarafından esir edilerek ve uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldü. Kıbrıs’taki ilk Türk hava harp kaybı olan Cengiz Topel’in hastanede öldüğü açıklandı, ancak naaşı ısrarlı girişimler sonucu 12 Ağustos 1964 tarihinde Rumlardan alınabildi. Kıbrıs’ta, Adana’da, Ankara ve İstanbul’da yapılan törenlerden sonra 14 Ağustos 1964 tarihinde Edirnekapı’daki Sakızağacı Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.İzmit’te Cengiz Topel’in adını alan “Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı” bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerinde adını taşıyan birçok kuruluş, okul, park, cadde ve sokak bulunmaktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uçağının düştüğü Yeşilyurt – Gemikonağı köyleri arasında bir anıtı vardır ve bölgedeki bir devlet hastanesine de ismi verilmiş. (Kaynak: Gebze Gazetesi)







