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KİMSE İŞSİZ KALMASIN!

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. İzmit fabrikasına geçici süreyle personel alımı yapılacak.Bugün başlayan başvurular 17 Şubat tarihinde sona erecek.

KİMSE İŞSİZ KALMASIN!

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:17

İŞTE ŞARTLAR

Askerlik görevini tamamlamış olmak, ilk kez çalışacaklar için 1990 ve/veya sonrası doğumlu olmak, EML/teknik lise/MYO/ilgili branş mezunu veya mesleki eğitim sertifikası olması, en az 1.72 cm boyunda ve 60 KG'dan az olmamak ve servis güzergahlarında ikamet etmek.

 

17 ŞUBAT'A KADAR

Belirtilen şartlara uyan adayların başvurularını bizzat fabrikaya giderek yapması gerekiyor. Başvurular 15 Şubat ile 17 Şubat tarihleri arasında saat 09:00-17:00 arasında kabul edilecek. Beceri/sayısal test ve mülakatlarda başarılı olup, sağlık kontrolünü geçen adayların ihtiyaç kadarı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.

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