Kırsal mahallelerde tarım arazilerine ulaşım artık çok kolay

Büyükşehir, çiftçilerin üretim alanlarına rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için tarımın yaygın olarak yapıldığı kırsal mahallelerde stabilize yol çalışması başlattı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde üreticilerin arazilerine konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için tarla ve bahçe yollarında genişletme ve düzenleme çalışmalarının tamamlamasının ardından, Kandıra ilçesinde 22 kilometrelik yolda stabilize çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteklerle üreticilerin her zaman yanında oluyor.





SU KANALLARI ISLAH EDİLDİ

Bu destekler kapsamında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, çiftçilerin su sıkıntısı çekmemesi, su kayıplarının en aza indirilmesi, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi amacıyla İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerindeki 46 bin dekar tarım arazisinin sulandığı 66 kilometrelik sulama kanallarının temizlik ve bakım çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı.





TARLA VE BAHÇE YOLLARINDA STABİLİZE ÇALIŞMASI

Kocaeli genelinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde, çiftçilerin üretim alanlarına rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilmeleri için muhtar ve arazi sahiplerinin talebi üzerine Kandıra, İzmit, Derince, Körfez, Karamürsel, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde tespit edilen toplam 1000 kilometrelik tarla ve bahçe yolunda genişletme ve düzenleme çalışmalar sona erdi. Kış mevsimindeki yağışlar nedeniyle bozulan ve ulaşımda aksamalara sebep olan tarım arazileri bağlantı yollarındaki çukurlar dolduruldu, genişletilen yollarda istenmeyen sert kayalıklar kırıldı, tümsekler kazılarak düzeltildi. Yollar hem sağlamlaştırıldı hem de güzel bir görünüme kavuşturuldu.





STABİLİZE YOL ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, yol açma ve genişletme çalışmalarının ardından, çiftçilerin üretim alanlarına rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için tarla ve bahçelerin bağlantı yollarında stabilize yol çalışması başlatıldı. Kandıra ilçesinde tespit edilen 22 kilometrelik yolun 17 kilometrelik kısmında stabilize yol çalışması tamamlandı. Reglajı yapılan ulaşıma elverişsiz toprak tarla yolları, stabilize malzeme serimi yapıldıktan sonra silindir ile sıkıştırılarak daha dayanıklı hale getirildi. Daha önce bozuk ve çamurlu yollarda arazilerine ulaşmakta zorluk çeken çiftçiler, çalışmaların tamamlanmasıyla tarla ve bahçelerine hem traktörleri ile hem de otomobilleriyle rahat bir şekilde gidip gelebiliyor. Kırsal mahallelerin muhtarları ve çiftçiler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.





“BÜYÜKŞEHİR BİR TELEFON KADAR YAKIN”





Kandıra Yusufça Mahalle Muhtarı Ahmet Akbaba:

Yollarımız bozuk olduğu için, çiftçiler tarla ve bahçelerine çok zor şartlarda gidiyordu. Büyükşehir Belediyemize talepte bulunduk. Sağ olsunlar, kırmadılar bizi. Ekipler hemen çalışmalara başladı ve yolumuzu çok güzel yaptılar. Büyükşehir, bir telefon kadar yakın. Ne zaman arasak, talepte bulunsak talebimizi yerine getiriyorlar. Tahir Büyükakın başkanımız Kocaeli için bir nimet. Değerini bilene. Tahir Büyükakın, belediye başkanı olunca köylerimiz kalkındı. Eskiden arazi yollarında yürüyemezdik şimdi araçlarımızda rahatça girebiliyoruz. Yollarımız on numara oldu. Çiftçilerimiz çok memnun. Başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun.









“ÇİFTÇİLER ÜRETİM ALANLARINA RAHATÇA GİDEBİLİYOR”

Kandıra Kırkarmut Mahalle Muhtarı Mehmet Bakaç:

Daha önce yolların bozuk olması nedeniyle çiftçiler tarla ve bahçelerine gitmekte zorlanıyordu. Traktörleri çamura saplanıyordu. Bu konuda vatandaşlarımızın talebini Büyükşehir Belediyemize ilettik. Ekipler, yolları genişletip, düzeltti. Stabilize yol çalışmaları da tamamlandı. Çiftçilerimiz çok memnun. Artık bahçesine, tarlasına hem traktörleriyle hem de otomobilleriyle rahatça gidebiliyorlar. Ayrıca daha önce tarım alanlarının sulandığı su kanalları da temizlendi. Bu güzel hizmetlerden dolayı muhtarlığım ve mahalle halkım adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür ediyorum.





Çiftçi Hamide Candan:

Tarlamızda pazı, lahana, maydanoz yetiştiriyoruz. Traktörü ben kullanıyorum. Evden tarlaya giderken çamurlu ve bozuk yollarda sıkıntı yaşıyordum. Büyükşehir Belediyemiz, yollarımızı yaptı. Artık kısa sürede rahat bir şekilde gidiyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.





Çiftçi Mustafa Özaydın:

Yağışlı havalarda toprak yol çamur batak oluyordu. Traktörümüz çamura saplanıyordu. Şimdi yollarımız çok iyi oldu. Traktörle de kendi arabamızla da rahatlıkla tarlamıza gidip gelebiliyoruz. Tahir Büyükakın başkanımızdan Allah razı olsun.





“TRAKTÖRÜM ÇAMURA SAPLANIYORDU”





Üretici Rafet Tekin:

Kandıra Kırkarmut Mahallesi’nde ceviz üreticiliği yapıyorum. Daha önce bu yolda traktörümüz çamura batıyordu, kepçeyle çıkarmak zorunda kalıyorduk. Şimdi çok güzel oldu. Hem traktörle hem de kendi arabamla konforlu bir şekilde gidip geliyoruz. Tahir Büyükakın Başkanımıza ve bu hizmete önayak olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Arazimizde ürün çeşitlendirilmesi için sulama hattı da istiyoruz başkanımızdan. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘ekilmedik bir karış yer kalmasın’ demişti. Büyükşehir Belediyemiz bize bu desteği verirse, biz de üzerimize düşen görevi yaparız.





Genç çiftçi Ülgen Kırmaz:

Eskiden yol bozuktu, özellikle kışın yağmurda çamur batak oluyordu. Tarlamıza ulaşmakta güçlük çekiyorduk. Şimdi çok güzel oldu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerin artarak devam etmesini bekliyoruz.





“ÜRETİCİLER 5 KİLOMETRE FAZLA YOL GİDİYORDU”





Balcı Mahalle Muhtarı Şükrü Özdil:

Daha önce yollar bozuk olduğu için üreticilerimiz tarla ve bahçelerine gitmek için başka yoldan gitmek zorunda kalıyordu ve 5 kilometre fazla yol kat ediyordu. Şimdi kısa sürede konforlu bir şekilde ulaşabiliyor. Yollarımız hem genişletildi hem de stabilize yapılarak düzeltildi. Daha hızlı gidip geldiğimiz için daha çok ekim dikim olacak. Daha çok ve kaliteli ürün yetiştirilecek. Tahir Büyükakın başkanımıza, mahallem adına teşekkür ediyorum.





Mancarlar Muhtarı Mehmet Erkul:

Yollarımız eskiden çok bozuktu, şimdi çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyesinin ne zaman arasak ulaşıyor, taleplerimizi iletebiliyoruz. Hemen yerine getiriliyor.





Çiftçi Hüseyin Kara:

Büyükşehir belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Tahir Başkanımız bir tane. Her zaman yanımızda, sağ olsun. Yollarımız çamurdan geçilmiyordu. Karşıdan traktör geldiğinde, kenara çekip beklemek zorunda kalıyorduk. Yollarımız hem genişledi hem de stabilize yapılarak çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere.





Üretici Himmet Vardar:





Özellikle kış aylarında bu yollarda gidemezdik. Traktör değil insanlar bile yürüyemezdi. Artık rahatça gidip gelebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.





Bülten No: 2037