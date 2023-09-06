Kırsaldan tarım arazilerine rahat ulaşım

Kent genelinde tarımın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde çiftçilerin arazilerine konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarla ve bahçe yollarında genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıyor. Tarımsal kalkınmanın ve çiftçilerin gelir düzeyini artması bağlantı yollarının genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede İzmit, Kandıra, Körfez, Derince, Kartepe ve Gölcük ilçelerindeki yaklaşık 4 bin kilometre yolun, 3 bin 685 kilometrelik kısmında düzeltme çalışması tamamlandı. Daha arazilerine ulaşmakta zorluk çeken çiftçiler, tarla ve bahçelerine hem traktörleri ile hem de otomobilleriyle rahat bir şekilde gidip gelebiliyor.

Kandıra Sepetçi Mahalle Muhtarı Yasin Çelik, “Tarım arazilerimize yaz kış demeden rahatlıkla gidip gelmek için çiftçilerimize büyük kolaylıklar oldu. Kış şartlarında arazilerimize, tarlalarımıza gidemiyorduk. Bu sayede çiftçilerimiz rahatlıkla tarlalarına ve bahçelerine ulaşabilecek” dedi.













İHA