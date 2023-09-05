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Kış sezonu için hazırlıklar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında buzla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere tuz alım ihalesi gerçekleştirildi.

Kış sezonu için hazırlıklar başladı

05 Eylül 2023 Salı 13:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki kış ayı hazırlıklarına şimdiden başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kış aylarında kullanılmak üzere buzlanma önleyici ham tuz satın almak için ihale düzenledi. Büyükşehir ana hizmet binasında elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilen tuz alım ihalesine 3 firma teklif verdi. En düşük teklif 24 milyon 700 bin olurken, en yüksek teklif ise 27 milyon TL oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü 20 bin ton ham tuz satın alacak. İhaleyi kazanan yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde tuzları idarenin belirleyeceği yerlere teslim edecek.





İHA
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