KİTAP FUARI ÖNCESİ KARTEPELİ MİNİKLERE 7500 KUMBARA DAĞITILDI





Geleceği şekillendirecek olan miniklerin eğitimine büyük önem veren Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Özdilek AVM otoparkı’nda 01 -10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” hazırlıklarında sona gelindi.





KUMBARALAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri kitap fuarının tanıtımı kapsamında ilçe genelinde bulunan 31 ilkokulda Kartepeli miniklere 7500 kumbara ve broşür dağıtırken, 25 ortaokulda ve 13 lise de fuarın tanıtımı yapıldı. Kartepeli miniklere kitap fuarı hakkında bilgi verilirken, tasarrufun önemini anlatmak amacıyla dağıtılan kumbaralar yüzleri güldürdü.





YENİ UFUKLAR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemizde ilk defa çocuk kitap fuarı düzenliyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bu fuara bekliyorum. Ülkemizin, ilçemizin geleceği gençlerimizdir, onların daha iyi eğitim almaları, hayata hazır hale gelmeleri aileleri için olduğu kadar bizim için de birinci önceliktir. Düzenleyeceğimiz kitap fuarı ile miniklerimizin bakış açılarını genişletmek istiyoruz. Yeni ufuklar Kartepeli minikleri kitap fuarında bekliyor” açıklamasında bulundu.





TÜM ÇOCUKLAR FAYDALANSIN

Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nın daha geniş kitlelere ulaşması daha fazla çocuğun faydalanması için yapılan tanıtımlarda şehir merkezinde Kartepe’nin yeni kahramanları Kiraz ile Kestane tarafından miniklere çeşitli hediyeler verilerek fuara davet edildi.