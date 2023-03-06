Kitap Tanıtım Günün de İktav Kütüphanemizi Konuştum

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Gebzeli yazarlar ve kitap tanıtım günleri yoğun ilgi gördü. Gebze bölgesinden çok sayıda yazar ve yayıncı kitaplarını tanıtıp okurlarına kitaplarını imzaladı.
4 ile 5 Mart tarihlerinde düzenlenen Gebze bölgesi yazarları kitaplarını tanıtıyor günün de bizde bir konuşma yaparak İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizin kuruluş hikayesini anlattım.
Kitap ve yazarlar tanıyım günleri ile ilgili 4 Mart cumartesi günü yaptığım sosyal medya paylaşırım
Kitaplar Sayesinde Okula 2.Sınıftan Başladım
Gebzeli tarihçi yazar Resül Orman ve eğitimci yazar İbrahim Erdem tarafından Gebze ticaret odası ve Darıca belediyesinin desteklerim ile düzenlenen Gebzeli yazarlar kitaplarını tanıtıyor günlerinde yazarlar ve davetliler tanıtım günlerinde 7 yaşında satın aldığım kitabın hikayesini halamın bana verdiği kitap sevgisi ablamın okul kütüphanesinden getirdiği kitaplarla okuma ve yazmayı okula başlamadan nasıl öğrenip ilk okula ikinci sınıfdan başladığımı anlattım.
Gebze de 40 yıllık gazetecilik hatıralarımı ulusal ve bölgesel birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel program çekimlerin de yaşadığım anılarımı paylaştım
Darıca Belediye Başkanın dan Plaket
Kitap ve Kütüphanelerin Önemi
Şu fani dünya da baki kalan gök kubbede
Hoş bir Seda İle göz nuru İle yazılan kitaplar tarihe not düşüp zamana noterlik yapılan belgesellerdir
Değerli kardeşim Resül Orman tarafından Darıca da Organlze edilen Kitap fuarın da bu gün 5 Mart 2022 de saat 12 de söyleşi ye katılacağım
www.ismailkahraman.net olarak 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatının birikimi İlim kültür tarih araştırmaları vakfımız tarafından valilik olurların İle kurulup kültür bakanlığına tescil edilen kwww.iktav.com araştırma merkezi Kütüphanemiz ile bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem www.devrialem.tv belgesel programlarınız hakkında Bilgi vereceğim
www.belgesel-yayincilik.com olarak hazırladığımız Kitap ve belgesellerimizi ücretsiz olarak internetten indirip okuyup izleyebilirsiniz.
Darıca kitap fuarını organize eden Resül bey kardeşime davet için teşekkür eder başarılar dilerim
Kitap en vefalı arkadaş ve vefalı Dostur
Kltap en sadık dost en doğru yoldaştır kitap en sadık arkadaş en vefalı akrabamızdır.
Kurtuluş savaşının 100.yılı Anısına İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı www.iktav.com kültür hizmeti olarak hazırlayıp yeniden derlediğimiz Giresun-Espiye Belgesel kitabımızı e kitabı olarak yeni düzenleme yaparak okurlarınız ve araştırmacıların ücretsiz olarak ilgi ve bilgilerine sunmanın mutluğunu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum
Giresun dan Kurtuluş Savaşın a Gönüllü Alaylar
Giresun Espiye Belgesel Kitabımız
Gönüllü Alaylar Komutanları