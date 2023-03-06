Kitap Tanıtım Günün de İktav Kütüphanemizi Konuştum

ile ilgili 4 Mart cumartesi günü yaptığım sosyal medya paylaşırım

ile ilgili 4 Mart cumartesi günü yaptığım sosyal medya paylaşırım

Kitap ve yazarlar tanıyım günleri ile ilgili 4 Mart cumartesi günü yaptığım sosyal medya paylaşırım

4 ile 5 Mart tarihlerinde düzenlenen Gebze bölgesi yazarları kitaplarını tanıtıyor günün de bizde bir konuşma yaparak İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizin kuruluş hikayesini anlattım.

4 ile 5 Mart tarihlerinde düzenlenen Gebze bölgesi yazarları kitaplarını tanıtıyor günün de bizde bir konuşma yaparak İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizin kuruluş hikayesini anlattım.

4 ile 5 Mart tarihlerinde düzenlenen Gebze bölgesi yazarları kitaplarını tanıtıyor günün de bizde bir konuşma yaparak İlim kültür tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizin kuruluş hikayesini anlattım.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Gebzeli yazarlar ve kitap tanıtım günleri yoğun ilgi gördü. Gebze bölgesinden çok sayıda yazar ve yayıncı kitaplarını tanıtıp okurlarına kitaplarını imzaladı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Gebzeli yazarlar ve kitap tanıtım günleri yoğun ilgi gördü. Gebze bölgesinden çok sayıda yazar ve yayıncı kitaplarını tanıtıp okurlarına kitaplarını imzaladı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Gebzeli yazarlar ve kitap tanıtım günleri yoğun ilgi gördü. Gebze bölgesinden çok sayıda yazar ve yayıncı kitaplarını tanıtıp okurlarına kitaplarını imzaladı.

Gebzeli tarihçi yazar Resül Orman ve eğitimci yazar İbrahim Erdem tarafından Gebze ticaret odası ve Darıca belediyesinin desteklerim ile düzenlenen Gebzeli yazarlar kitaplarını tanıtıyor günlerinde yazarlar ve davetliler tanıtım günlerinde 7 yaşında satın aldığım kitabın hikayesini halamın bana verdiği kitap sevgisi ablamın okul kütüphanesinden getirdiği kitaplarla okuma ve yazmayı okula başlamadan nasıl öğrenip ilk okula ikinci sınıfdan başladığımı anlattım.