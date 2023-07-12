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KİTAP VE BELGESEL TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI NAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 12 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

KİTAP VE BELGESEL TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI NAKALE

12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:58


Yeni nesil medyanın gereğini yerine  getirmeye  devam ediyoruz. Yazmadan çok görsel ve canlı haber ve  makale ile  birlikte  oluyoruz.
Bugün İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktav.com  kültür hizmeti olan İl İl Türkiye Kitabı ile Bursa orman genel müdürlüğü için TGRT belgesel tv'de her gün yayınlanan  devri alem belgesel programı  www.devrialem.tv olarak çektiğimiz  Bozüyük tarihi kereste  fabrikası belgeselimizi  arkadaşım Uğur Tatar'ın www.gebzegazetesi.com için hazırladığı  haberlerle  belgeselcinin not  defterinde  www.ismailkahraman.net ile canlı makalede paylaşmak istiyor görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyorum.

BELGESEL TADINDA  İL İL TÜRKİYE  REHBERİ

http://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/turkiyeyi-karis-karis-gezdiren-kitap-h51928.html

Türkiye’yi karış karış gezdiren kitap gazeteci ve belgesel yönetmeni olan İsmail Kahraman, yayına hazırladığı “Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem” kitabıyla karış karış gezdiği Türkiye’yle ilgili eşsiz bir rehber kitaba imza atıyor. Gazeteci ve belgesel yönetmeni olan İsmail Kahraman, yayına hazırladığı “Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem” kitabıyla karış karış gezdiği Türkiye’yle ilgili eşsiz bir rehber kitaba imza atıyor.
Edirne’den Kars’a Sinop’tan Antalya’ya her yönü ile adeta bir cennet olan güzel ülkemizi daha yakından tanımamıza olanak sağlayan bu kitap, önce şehirlerin bulunduğu bölgeler hakkında bilgiler vererek bir giriş yapıyor ardından şehirler hakkında bilmemiz gerekenleri ansiklopedik bir yapıyla bize aktarıyor. Böylece istediğimiz bölgeyi, istediğimiz şehri bulmak da çok kolay bir hal alıyor. Şehirlerin haritaları ve önemli yapıların fotoğrafları ile görsel tarafı da güçlendirilen kitap, 300 sayfalık bir başucu eseri olarak dijital kütüphanenizdeki yerini fazlasıyla hak ediyor. (UĞUR TATAR)

KİTABI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...
http://www.ismailkahraman.net/?p=286

BOZÜYÜK KERESTE  FABRİKASI  TARİHİ  BELGESELİ 

http://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/orman-isletmeciliginde-oncu-girisimin-seruveni-h51954.html

Orman İşletmeciliğinde Öncü Girişimin Serüveni 1926 yılında açılan Bozüyük Kereste Fabrikası’nı odağına alan belgesel, ülkemizdeki ormancılık faliyetlerinden bahsederek konuyu temellendirdikten sonra fabrikanın Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve gelişmesine olan katkısını mercek altına alıyor. Ormancılık Teşkilatının 180. Yıl Kültür Hizmeti olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlatılan, gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın yönetmenliğini üstlendiği “Orman İşletmeciliğinde Öncü Girişimin Serüveni: BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI”, meseleye yaklaşım biçimi ve çarpıcı üslubu ile etkileyici bir belgesel olarak dikkat çekiyor. 1926 yılında açılan Bozüyük Kereste Fabrikası’nı odağına alan belgesel, ülkemizdeki ormancılık faliyetlerinden bahsederek konuyu temellendirdikten sonra fabrikanın Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve gelişmesine olan katkısını mercek altına alıyor.

Belgesel; Türkiye’nin ilk fabrikalarından olma özelliğini taşıyan Bozüyük Kereste Fabrikası’nın kuruluş fikrinin ortaya atılmasından gereken paranın temin edilmesine, açılışına bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün katılmasından fabrikanın kuruluşuna ve nihayetinde kapatılmasına kadar olan süreci araştırmacılar, orman teşkilatı mensupları ve dönemin şahitleri eşliğinde seyirciye aktarıyor. Tarihe ışık tutan arşiv belgeleri ve tozlu raflardan gün yüzüne çıkan asırlık fotoğraflar bu yolculukta bize eşlik ediyor. (UĞUR TATAR)

BELGESEL TADINDA  FARABİNİN  1150 YIL ÖNCE DÜNYAYA GELDİĞİ KAZAKİSTANDA DEVRİ ALEM

Ünlü Türk  bilgini  Farabi'nin 1150 yıl önce Kazakistan’ın Türkistan Yesi yakınlarındaki Otrar (Farab) kentinde dünyaya geldi.Otrar şehri ile  Farabi eğitim araştırma hastanesinin bulunduğu Kocaeli Darıca ilçesini kardeş şehir yapmaya çalışmış ancak Darıca belediyesi yönetimin ilgisizliği yüzünden başarılı olamamıştık. Farabi'nin dünyaya geldiği Kazakistan’a gidip belgesel çekmiştik.
Tarihi Farab şehrinin 1150 yıl önceki hali ile bugünkü halini belgesel görüntülerle paylaşıyoruz.
    FARABİ'NİN DOĞDUĞU OTRAR FARAB'IN 1150 YIL ÖNCEKİ HALİNİ GÖSTEREN  BELGESEL 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1057279801306207&id=100010725903984&mibextid=j8LeHn

    FARABİNİN DÜNYAYA GELDİĞİ KAZAKİSTAN OTRAR FARAB'IN BUGÜNKÜ PERİŞAN HALİ 
Farabinin dünyaya geldiği  Kazakistan ın Otrar (farab)'ın bu ün içler  acısı hali 
https://www.youtube.com/watch?v=iHG4iRTgk7c



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