KİTAP VE BELGESEL TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI NAKALE





Yeni nesil medyanın gereğini yerine getirmeye devam ediyoruz. Yazmadan çok görsel ve canlı haber ve makale ile birlikte oluyoruz.

Bugün İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktav.com kültür hizmeti olan İl İl Türkiye Kitabı ile Bursa orman genel müdürlüğü için TGRT belgesel tv'de her gün yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz Bozüyük tarihi kereste fabrikası belgeselimizi arkadaşım Uğur Tatar'ın www.gebzegazetesi.com için hazırladığı haberlerle belgeselcinin not defterinde www.ismailkahraman.net ile canlı makalede paylaşmak istiyor görüş öneri ve yorumlarınızı bekliyorum.





BELGESEL TADINDA İL İL TÜRKİYE REHBERİ





http://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/turkiyeyi-karis-karis-gezdiren-kitap-h51928.html





Türkiye’yi karış karış gezdiren kitap gazeteci ve belgesel yönetmeni olan İsmail Kahraman, yayına hazırladığı “Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem” kitabıyla karış karış gezdiği Türkiye’yle ilgili eşsiz bir rehber kitaba imza atıyor. Gazeteci ve belgesel yönetmeni olan İsmail Kahraman, yayına hazırladığı “Belgesel Tadında İl İl Türkiye’de Devri Alem” kitabıyla karış karış gezdiği Türkiye’yle ilgili eşsiz bir rehber kitaba imza atıyor.

Edirne’den Kars’a Sinop’tan Antalya’ya her yönü ile adeta bir cennet olan güzel ülkemizi daha yakından tanımamıza olanak sağlayan bu kitap, önce şehirlerin bulunduğu bölgeler hakkında bilgiler vererek bir giriş yapıyor ardından şehirler hakkında bilmemiz gerekenleri ansiklopedik bir yapıyla bize aktarıyor. Böylece istediğimiz bölgeyi, istediğimiz şehri bulmak da çok kolay bir hal alıyor. Şehirlerin haritaları ve önemli yapıların fotoğrafları ile görsel tarafı da güçlendirilen kitap, 300 sayfalık bir başucu eseri olarak dijital kütüphanenizdeki yerini fazlasıyla hak ediyor. (UĞUR TATAR)





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http://www.ismailkahraman.net/?p=286





BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI TARİHİ BELGESELİ





http://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/orman-isletmeciliginde-oncu-girisimin-seruveni-h51954.html





Orman İşletmeciliğinde Öncü Girişimin Serüveni 1926 yılında açılan Bozüyük Kereste Fabrikası’nı odağına alan belgesel, ülkemizdeki ormancılık faliyetlerinden bahsederek konuyu temellendirdikten sonra fabrikanın Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve gelişmesine olan katkısını mercek altına alıyor. Ormancılık Teşkilatının 180. Yıl Kültür Hizmeti olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlatılan, gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın yönetmenliğini üstlendiği “Orman İşletmeciliğinde Öncü Girişimin Serüveni: BOZÜYÜK KERESTE FABRİKASI”, meseleye yaklaşım biçimi ve çarpıcı üslubu ile etkileyici bir belgesel olarak dikkat çekiyor. 1926 yılında açılan Bozüyük Kereste Fabrikası’nı odağına alan belgesel, ülkemizdeki ormancılık faliyetlerinden bahsederek konuyu temellendirdikten sonra fabrikanın Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve gelişmesine olan katkısını mercek altına alıyor.





Belgesel; Türkiye’nin ilk fabrikalarından olma özelliğini taşıyan Bozüyük Kereste Fabrikası’nın kuruluş fikrinin ortaya atılmasından gereken paranın temin edilmesine, açılışına bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün katılmasından fabrikanın kuruluşuna ve nihayetinde kapatılmasına kadar olan süreci araştırmacılar, orman teşkilatı mensupları ve dönemin şahitleri eşliğinde seyirciye aktarıyor. Tarihe ışık tutan arşiv belgeleri ve tozlu raflardan gün yüzüne çıkan asırlık fotoğraflar bu yolculukta bize eşlik ediyor. (UĞUR TATAR)





BELGESEL TADINDA FARABİNİN 1150 YIL ÖNCE DÜNYAYA GELDİĞİ KAZAKİSTANDA DEVRİ ALEM





Ünlü Türk bilgini Farabi'nin 1150 yıl önce Kazakistan’ın Türkistan Yesi yakınlarındaki Otrar (Farab) kentinde dünyaya geldi.Otrar şehri ile Farabi eğitim araştırma hastanesinin bulunduğu Kocaeli Darıca ilçesini kardeş şehir yapmaya çalışmış ancak Darıca belediyesi yönetimin ilgisizliği yüzünden başarılı olamamıştık. Farabi'nin dünyaya geldiği Kazakistan’a gidip belgesel çekmiştik.

Tarihi Farab şehrinin 1150 yıl önceki hali ile bugünkü halini belgesel görüntülerle paylaşıyoruz.

FARABİ'NİN DOĞDUĞU OTRAR FARAB'IN 1150 YIL ÖNCEKİ HALİNİ GÖSTEREN BELGESEL





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1057279801306207&id=100010725903984&mibextid=j8LeHn





FARABİNİN DÜNYAYA GELDİĞİ KAZAKİSTAN OTRAR FARAB'IN BUGÜNKÜ PERİŞAN HALİ

Farabinin dünyaya geldiği Kazakistan ın Otrar (farab)'ın bu ün içler acısı hali