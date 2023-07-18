KİTAP VE BELGESEL TADINDA KOCAELİ VALİMİZ SN SEDDAR YAVUZ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda birçok devlet adamı ile görüşüp konuştuk.Devletimizi Kocaelin de temsil eden valimiz ile konuştum. Valilik çok önemli bir görev 17 Temmuz 2023 günü bir kez daha Kocaeli valiliğinde devletimizi temsil eden milletimizin hizmetinde olan Vali Seddar Yavuz beyi ziyaret ettim.