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KİTAP VE BELGESEL TADINDA KOCAELİ VALİMİZ SN SEDDAR YAVUZ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 18 Temmuz 2023 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

KİTAP VE BELGESEL TADINDA KOCAELİ VALİMİZ SN SEDDAR YAVUZ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

18 Temmuz 2023 Salı 12:04

Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda birçok devlet adamı ile görüşüp konuştuk.Devletimizi Kocaelin de temsil eden valimiz ile konuştum. Valilik çok önemli bir görev 17 Temmuz 2023 günü bir kez daha Kocaeli valiliğinde devletimizi temsil eden milletimizin hizmetinde olan Vali Seddar Yavuz beyi ziyaret ettim.
KİTAPLARIMIZI HEDİYE ETTİK
Oğlum ve kameramanım Ahmet Emlrhan ile vali Seddar Yavuz beye İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve www.devrialem.tv kültür hizmeti kitaplarımızı hediye ettik.
Ordu ve Muş valiliğinden tanıdığım Seddar bey ordu valiliği sırasında gerçekleştirdiğimiz.
Doğu Karadeniz fatihi Hacı Emiroğulları beyliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında orduda bulunan sahrada açan güller derneği için hazırladığımız kitabı hediye edip bölge ile ilgili bilgi arz ettik. Giresun ve Ordu Üniversitelerinin ortak akademik bilimsel çalışma yapıp panel düzenlediklerini söyledim.
ORDU GİRESUN FATİHİ EMİROĞULLARI BEYLİĞİ
VALİ BEYİN DEPREM BÖLGESİNDE YAŞADIKLARI
Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından desteklenen Kocaeli kent konseyi tarafından yürütülen derneklere yönelik yerel destek programı çerçevesinde Avrasya gazeteciler derneği olarak gerçekleştirdiğimiz Deprem Gerçeği www.deprembilinci.com sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinden hemen sonra depremin merkez üssü Kahramanmaraşta iki ay koordinatör vali olarak görev yapan vali Seddar Yavuz beyden bilgiler aldık.
VALİ SEDDAR YAVUZ BEY'İN ANLATTIKLARI
6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ilk günü koordinatör vali olarak Kocaelin den öğle saatlerinde yola çıkan vali Seddar Yavuz bey deprem bölgesine giderken ve depremde ilk gördüklerini anlatırken adeta o günleri yeniden yaşıyordu.
Vali Seddar Yavuz beyden deprem bölgesinde yaşadıkları ve Kocaeli bölgesinin deprem bölgesine yaptığı hizmetleri geniş bir şekilde konuşacağımız ve her gün TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programı için söyleşi yapma sözü olarak Vali beye bizlere zaman ayırıp bilgi verdiği için teşekkür ediyor. depremin ilk günlerinde Hatay’da çektiğimiz deprem belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
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