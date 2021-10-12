KIZILKAYA DAĞLARI’NDA ÇEVRE KATLİAMI NEDENİYLE HEYELAN YAŞANDI!

İki yıldır pandemi vebası yaşıyoruz. Birçok insanımız öldü, kuraklık, sel felaketi ve yangınlarla mücadele ediyoruz.

Bu acı olaylar yaşanırken değerlerimizin halen kıymetini bilmiyoruz.

Ata, dede memleketim, çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun Espiye Kızılkaya Dağları’nda yaşanan heyelan felaketini bugün yazmak istiyorum.

Heyelandan sonra sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımda şunları yazdım;

Devlet Kızılkaya’da Açık Kürümeyi Durdurmalı

Çevre katliamı heyelan köylülerin isyanı.

Milletvekillerimiz ve Vali olay yerine gitmeli.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tarihi görev düşüyor.

Giresun Espiye Kızılkaya Dağları’nda çevre ve doğa katliamı yüzünden heyelan yaşandı.

Yıllardır ata, dede memleketimiz, çocukluk yıllarının geçtiği Espiye Soğukpınar beldesinden gazeteci ve belgeselci olarak tarihi Kızılkaya Dağları’ndaki çevre felaketine dikkat çekmek için araştırmalar yapıp, belgeseller çekiyorum.

8 Ekim 2021 tarihinde Kızılkaya’da açık kürüme yüzünden yaşanan heyelan, Şahinyuva köylülerinin fındık bahçeleri başta olmak üzere doğa ve yeşil alanları yok etti.

Şahinyuva köylüleri bölgeye gelerek eylem yaptı, olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Olay sonrası çekilen bir videoyu sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/100024453255194/videos/664405601190115/

iki yıl önce, tamda heyelanın yaşandığı 8 Ekim 2019 tarihinde tarihi Kızılkaya Dağları ile ilgili hazırlayıp yayınladığım belgeseli sizlerle paylaşıyorum.

Kızılkaya dağları ile ilgili İhlas Haber Ajansı tarafından yıllar önce yapılan haber, ulusal basında geniş yer bulmuştu.

https://www.haberturk.com/giresun-haberleri/70813804-giresunun-peri-bacalari-turizme-kazandirilmak-isteniyorgiresunun-espiye-ilcesinde-yore

Tarih ve doğa harikası Kızılkaya’da yapılan açık küreme yeraltı su kaynaklarını da yok ediyor. Soğukpınar beldesi ve Yedideğirmenler Tabiat Parkı’nın su kaynakları da büyük tehlike altın da.

Kızılkaya Dağlarındaki çevre katliamını Cumhurbaşkanına şikayet etmiştik. Ayrıca konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmişti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a gönderdiğiniz şikayet mektubu ile ilgili www.gebzegazetesi.com da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yayınlanan makalemin linkini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4356&t=makale

Milletvekilleri ve Giresun Valisine Tarihi Görev

Tarihe not düşüp zamana noterlik yapan, 46 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik yapan Soğukpınar beldesi Dikmen köyünden bir vatandaş olarak, Giresun Valimiz Enver Bey ve Milletvekillerimizi bizzat Kızılkaya bölgesinde inceleme yapmaya davet ediyorum.

Kızılkaya’da yaşanan heyelan ve çevre felaketini Giresun Milletvekillerimiz değerli arkadaşlarım Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk Beylerle bizzat görüşüp, şikayetlerimi ileteceğimi bildiriyorum.

Giresun’da geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi ile ilgili araştırmalar yapıp, tarihe not düşmek adına çektiğimiz Giresun’da sel felaketi belgeselimizin ders ve ibret alınarak Kızılkaya Dağlarındaki açık küremenin durdurulup, galeri usulü maden aramasına geçilmesi için devlet yetkilileri başta olmak üzere kamuoyu ile paylaşıyorum

Sel Felaketlerini Unutmayalım

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Giresun Medya Platformu Tarafından Yapılan Haber

Espiye Kızılkaya’da Heyelan Meydana Geldi

Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi Kızılkaya Maden’inde heyelan meydana geldi.

Meydana gelen heyelanda binlerce dönüm yeşil alan doğa ve fındık bahçesi heyelan altında kaldı. Zehirli maden atıkları Kızıldere’den türkülere ilham kaynağı olan Gelevera Deresi ile Karadeniz’e gitti.

Muhtardan Açıklama

Espiye Şahinyuva Köyü Muhtarı Turan Kuruca, yaptığı açıklamada;

“Biz madenin çıkarılmasına karşı değiliz maden çıkarılsın ancak açık kürüme ile çıkartılması çevreye ve bölgemize zarar veriyor. Galeri sistemi ile çıkarılsın. Madenin posası önlem alınmadan köyümüz tarafına yığıldığı için heyelan oldu, çok sayıda köylümüzün bahçesi ve yeri maden posası altında kalıp zarar gördü. Köylüler olarak olayla ilgili bakanlık yetkililerin bölgede inceleme yapmalarını ve halkımızı bilgilendirmelerini bekliyoruz. Köylüler zararları ile ilgili hukuki yollara başvuracaklar ve haklarını arayacaklar” dedi.

Görüştüğümüz köylüler, “Milletvekillerimiz ve Valimiz olay yerine gidip araştırma yapmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tarihi görev düşüyor; maden ruhsatını yeniden incelemeli. Tarih ve doğa harikası Kızılkaya’da yapılan açık kürüme yeraltı su kaynaklarını da yok ediyor. Soğukpınar beldesi ve Yedi Değirmenler Tabiat Parkının su kaynakları da büyük tehlike altında bulunuyor.

Kızılkaya Dağlarındaki çevre katliamını Cumhurbaşkanına şikâyet etmiştik ayrıca konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmişti. Ancak alınan hiçbir önlem göremedik” dediler.

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Bölge sakini, Araştırmacı Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman’da;

‘’Giresun ve Karadeniz’de yaşanan sel felaketini unutmayalım…

50 yıl önce bizim çocukluk yıllarımızda sağlık ve iş güvenliği olmadan maden galerilerinde çalışan birçok insanımız genç yaşlarında kanserden öldüler. Köylerimizden nice canlar gitti…

Maden çıkarılacaksa galeri ile çevreye zarar vermeden, insan sağlığına önem verilerek çıkartılsın.

Açık küreme yer altı sularını yok edecek, en önemlisi açık küreme yüzünden maden dağına çöken duman, üzerimize asit yağmuru olarak yağacak. Herkes görevini yapmalı, insan ve çevre sağlığı her şeyin üstünde gelir. Torunlarımızın geleceğine karşı sorumluyuz. Pandemi vebasında köylerin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Devlet köylere ve köy hayatına önem vermeye başladı. Çocuklarımızın geleceği için tarih, doğa, çevre ve köylerimize sahip çıkıp koruyalım” dedi.

Kahraman; “Yıllardır ata dede memleketimiz çocukluk yıllarının geçtiği Espiye Soğukpınar Beldesinde bulunan tarihi Kızılkaya Dağlarındaki çevre felaketine dikkat çekmek için araştırmalar yapıp belgeseller çekiyorum. 8 Ekim 2021tarihinde açık kürüme madenciliği yüzünden yaşanan heyelan Şahinyuva Köylülerinin fındık bahçeleri başta olmak üzere doğa ve yeşil alanları yok etti. Şahinyuva köylüleri bölgeye gelerek eylem yaptı olay sosyal medya da büyük tepki çekti.

“Milletvekillerimize ve Giresun Valisine Tarihi Görev”

Tarihe not düşüp zamana noterlik yapan 46 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak ve Soğukpınar beldesi Dikmen Köyünden bir vatandaş olarak Giresun Valimiz Enver Ünlü ve milletvekillerimizi bizzat Kızılkaya bölgesinde inceleme yapmaya davet ediyorum. Kızılkaya’da yaşanan heyelan ve çevre felaketini Giresun Milletvekillerimiz Cemal Öztürk Sabri Öztürk ve Hasan Turan Beylerle bizzat görüşüp şikâyetlerimi ileteceğim.

Giresun’da geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi ile ilgili araştırmalar yapıp tarihe not düşme adına çektiğimiz Giresun’da sel felaketi belgeselimizden ders ve ibret alınarak Kızılkaya dağlarındaki açık kürümenin durdurulup galeri usulü maden aramasına geçilmesi için devlet yetkililerin bekliyorum” dedi.

Asit Yağmuru Yağacak

Kahraman,”Bölgede yaşayanlar “Giresun ve Karadeniz’de yaşanan sel felaketini unutmayalım. 50-60 yıl öncesi sağlık ve iş güvenliği tedbirleri alınmadan maden galerilerinde çalışan birçok insan genç yaşlarında akciğer hastalıkları ve kanserden öldüler. Köylerimizden nice canlar gitti. Maden çıkarılacaksa galeri ile çevreye zarar vermeden insan sağlığına önem verilerek çıkartılsın. Açık küreme yer altı sularını yok edecek en önemlisi açık küreme yüzünden maden dağına çöken duman üzerimize asit yağmuru olarak yağacak” dedi.

Herkes Görevini Yapmalı

İsmail Kahraman, günümüzde insan ve çevre sağlığı her şeyin üstünde tutuluyor. Torunlarımızın geleceğine karşı sorumluyuz. Pandemi vebasında köylerin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Devlet köylere ve köy hayatına önem vermeye başladı. Çocuklarımızın geleceği için tarih doğa çevre ve köylerimize sahip çıkıp koruyalım” dedi. (Özel)