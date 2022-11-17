KKTC’de Gazetecilik Anılarım ve Gebze ile Değirmenliğin Kardeş Şehir Olması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihinde 15 Kasım 2020 günü çok önemli KKTC tarihinde yep yeni bir sayfa açıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile 46 yıldır kapalı bölge olan Maraş’a gidip basın toplantısı düzenlemeleri her bakımdan çok önemli ve anlamlı. Bizler gibi KKTC’nin geçmişini bilen yaşları 60 a gelmişler Kıbrıs zaferi heyecanlı ile büyüyenler asırlardan beri Kıbrıs üzerinde oynanan oyunları ve Kıbrıs’ın Türk islam tarihi açısından önemini çok iyi bilir keşke bugünkü gençliğimiz Kıbrıs gerçeğini çok iyi bilebilseler tarih bilincine sahip olsalar. Kıbrıs ile ilgili gençlik anılarımı daha önceki yazılarım da paylaştım. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın ziyaret ettiği KKTC’nin kapalı Maraş bölgesine ilk kez 1995 yılında gitmiştim , Türk metal Sendikası Gebze şube başkanı Mahmut Taşdemir in sendikanın Girne’deki Mustafa Özbek otelinde üye işçiler için düzenlediği eğitim seminerine gazeteci olarak davet edilerek katılıp ilk kez Kıbrıs’a gitmiştim.

KKTC ile ilgili o tarihte çok geniş araştırma yapmış otelde kalan emekli subayların gezi turuna katılarak. Askeri bölgede kalan Girne’deki Makaryos’un evini gezip kapalı Maraş’a geçerek askeri tesislerde öğle yemeği yemiş hayalet şehir Maraş’da gördüklerim beni derinden etkilemişti. KKTC’ye giderken dönemin Gebze belediye başkanı Ahmet Penbegüllü’yü ziyaret edip Gebze ile Lefkoşa Değirmenlik beldesinin kardeş şehir olmasını önerip. Ahmet Penbegüllü’nün imzaladığı yazıyı KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a verip Gebze ile Değirmenliğin kardeş şehir olmasına vesile olmuştum. Daha sonra bir çok kez KKTC ye gidip konuşmacı olarak panellere katıldım belgesel çekimleri yaptım Merhum Erbakan ve Denktaş ile KKTC üzerine söyleşi yaptım Güney Kıbrıs’a geçip Kıbrıs’ın manevi Fatih’i peygamberimizin Halis’inin türbesinin bulunduğu Larnaka’da belgesel çekimi yapan az sayıdaki Türk gazeteciler arasında yer aldım. Kıbrıs ile çok yakından İlgilenen ve KKTC konusunda birçok araştırma yazısı yazan ve belgesel çeken bir gazeteci ve belgeselci olarak Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile kapalı Maraş’a gidip basın toplantısı düzenlemeleri KKTC tarihi açısından çok önemli bu önemli olayı Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze’de yer alan belgeselcinin not defteri köşemde ayrıntımı olarak yarınki makalemde paylaştım.

Evet KKTC tarihinde bizim kuşak yaşları Kemal’e gelmişler ve halen her bakımdan gençler bir çok olaya canlı şahitlik yaptık. 15 Kasım 2020 önemli birgün olarak tarihe geçti bu tarihi güne bizde gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahitlik yaparak makale yazdık , bakalım önümüzdeki günlerde neler görüp neler yaşayacağız. Özellikle bizim yaştakiler KKTC ile ilgili anılarını yazmalı hatıralarını sosyal medyada paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmalı. İnsan anıları ile yaşar ve mutlu olur. Hatıralar tarihin canlı şahitleridir

KKTC’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE DENKTAŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili birçok yazı kaleme aldım belgesel çekimi yapıp makale ve haberler yazdım geçtiğimiz yıllarda yazdığım makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/kktcnin-34kurulus-yili-makale,2063.html

KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü ve Denktaş İle yaptığım belgesel söyleşi

KKTC Dış Basın derneği ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Basın Vakfının ortaklaşa düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü törenleri ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu 55. Başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs’a geldik. 15 Kasım 1983 yılında kurulan KKTC’nin Kuruluş Yıl dönümü etkinliklerini takip ediyoruz. Bizler KKTC’de temaslarda bulunurken, sizleri de Kıbrıs Davasına sahip çıkma adına KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş ile yaptığımız söyleşiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

RAUF DENKTAŞ VE KIBRIS DAVASI

Kıbrıs deyince farkı duygular yaşarım. 1974 yılındaki Kıbrıs barış harekatını daha dün gibi hatırlıyorum. Barış Harekatı başladığında radyonun etrafına toplanıp Kıbrıs harekatıyla ilgili haberleri hiç kaçırmazdım. Aradan yıllar geçmesine rağmen halen Kıbrıs gündemde ki yerini koruyor. Rauf Denktaş’ın vefat haberini duyduğumda birden geçmişi yeniden yaşamıştım. Rauf Denktaş gerçekten kendisini Kıbrıs davasına adamış bir insan. Biri Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı sarayında olmak üzere iki kez kendisiyle söyleşi yapıp belgesel çekmiştim. Son olarak Türk Ocağı Gebze şubesinin davetlisi olarak Gebze’ye geldiğinde öğretmen evinde uzun bir söyleşi yaparak Kıbrıs’ın dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar almış ve yaptığımız röportaj bir çok TV kanalında yayınlanmıştı. Ardından Kıbrıs davasının önemli isimlerinden birisi olan merhum Necmettin Erbakan ile de uzun bir söyleşi yapmıştık.

DEVR-İ ALEM DENKTAŞ İLE KKTC TARİHİNE NOT DÜŞTÜ

Kıbrıs sadece Türk tarihi için değil İslam tarihi içinde çok önemli. Peygamberimizin fethini istediği Kıbrıs kuşatılmasına Hala sultan bile katılıp Kıbrıs’da şehit olmuştur. Osmanlı 70 bin şehit vererek Kıbrıs’ı fethetmiş. Türkiye cumhuriyeti tarihi içinde önemli olan Kıbrıs uğruna binlerce şehit verilmiştir. Kıbrıs’a ilk kez 1994 yılında Anadolu Basın Birliği Genel başkan yardımcısı sıfatı ile gitmiştim. Dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakan Hakkı Atun ve o dönemin milli eğitim bakanı, bugünün Cumhurbaşkanı sayın Mehmet Ali Talat ile görüşmüştüm. 1995’den 2009’a KKTC’de çok şey değişti. Rum tarafı Avrupa birliğine girdi, KKTC ve Türkiye’de siyasi dengeler değişti, Biz Kıbrıs’a gidip belgesel çekelim derken. KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Gebze’de röportaj yapıp tarihe not düşme imkanı buldum. Denktaş söze dönemin KKTC Cumhurbaşkanı M. Ali Talat’ı eleştirerek başlamıştı. Denktaş:“Talat tek devlet için anlaşma yapmaya çalışıyor. Bu da Kıbrıs Türk halkının sonu demektir. Kıbrıs’ta iki millet var. Kimse Kıbrıs’ta Türk halkını yok sayamaz. ABD, AB ve İngilizler Türk askerinin Ada’dan çekilmesini istiyor. Bugün Kıbrıs açısından tehlikeli bir çizgideyiz. KKTC’de çözüm için Türkiye masaya oturmalı ve sorun çözülünceye kadar masadan kalkmamalıdır. Türkler Kıbrıs’ta hiçbir zaman azınlık olmamıştır. Bundan sonra da tek devlet üzerine çözüme gidilme yolu aranırsa Rumların oyuncağı oluruz ve Kıbrıs’ın sonu da Girit gibi olur, gençlerde tarih bilinci yok, geçmiş unutuldu’ şeklinde konuştu. Acı ama gerçek Kıbrıs belki çoktan Girit oldu bile. Bir kaç yıl önce Girit’in Hanya, Resmo ve Kandiye kentlerinde belgesel çekip bir çok tv kanalında yayınlatmıştım.

TARİH BİLİNCİ NEDEN YOK?

Sayın Denktaş ile yaptığımız görüşmede kendisine gençlerin neden tarih bilincine sahip olmadığını sorduğumda, Denktaş buna çok üzüldüğünü söyleyerek şu bilgileri verdi. “Gençlerimiz tarih bilincine sahip değil. KKTC nasıl kuruldu bunu bilmiyorlar. Verilen şehitleri bilmiyorlar. Rumların yaptığı katliam ve zulmü unutarak birleşelim diyorlar. Sadece Kıbrıs’da değil Türkiye’deki gençler bile Çanakkale’nin yerini bilmiyorlar. Gençlere tarih bilinci öğretilmeli “ derken ben geçmişi düşünüyordum.Aklıma bunun sorumlusu kimdir diye sayın Denktaş’a sormak geldi ama nezaketimden soramadım.Bugün gençlerimiz tarih bilincine sahip değilse bunun en önemli sorumlusu Türkiye’de 40 yıl devletin tepesinde olan Demirel ile KKTC’de Denktaş’dır. Keşke bu ikili öz eleştiri yapabilseler. Gençlerimiz milli tarih kültüründen uzak yetiştirildi. Türkiye ve KKTC Bunun gelecekte çok ağır bedelini ödeyecek. Sayın Denktaş ile yaptığımız söyleşiyi Kıbrıs Barış Harekatı ve Denktaş

https://www.youtube.com/watch?v=liL1G2t7isE&t=25s

adresinden izleyebilirsiniz.