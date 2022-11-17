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KKTC’de Gazetecilik Anılarım ve Gebze ile Değirmenliğin Kardeş Şehir Olması

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

KKTC'de Gazetecilik Anılarım ve Gebze ile Değirmenliğin Kardeş Şehir Olması

17 Kasım 2022 Perşembe 11:25

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihinde 15 Kasım 2020 günü  çok önemli KKTC  tarihinde yep yeni  bir sayfa açıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile 46 yıldır kapalı bölge olan Maraş’a gidip basın toplantısı düzenlemeleri  her bakımdan çok önemli ve anlamlı. Bizler gibi KKTC’nin geçmişini bilen yaşları 60 a gelmişler Kıbrıs zaferi heyecanlı ile büyüyenler  asırlardan beri Kıbrıs üzerinde oynanan oyunları ve Kıbrıs’ın Türk islam tarihi açısından önemini çok iyi bilir  keşke bugünkü gençliğimiz Kıbrıs gerçeğini çok iyi bilebilseler  tarih bilincine sahip olsalar. Kıbrıs ile ilgili gençlik anılarımı daha önceki yazılarım da paylaştım. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın ziyaret ettiği KKTC’nin kapalı Maraş bölgesine ilk kez 1995  yılında gitmiştim , Türk metal Sendikası Gebze şube başkanı Mahmut Taşdemir in sendikanın Girne’deki Mustafa Özbek otelinde  üye işçiler  için düzenlediği eğitim seminerine gazeteci olarak davet edilerek katılıp  ilk kez Kıbrıs’a gitmiştim.

KKTC ile ilgili o tarihte  çok geniş araştırma yapmış otelde kalan emekli subayların gezi  turuna katılarak. Askeri bölgede kalan Girne’deki Makaryos’un evini gezip kapalı Maraş’a geçerek askeri tesislerde öğle yemeği yemiş  hayalet şehir Maraş’da gördüklerim beni derinden etkilemişti. KKTC’ye giderken dönemin Gebze belediye başkanı Ahmet Penbegüllü’yü ziyaret edip Gebze ile Lefkoşa Değirmenlik beldesinin kardeş şehir olmasını önerip. Ahmet Penbegüllü’nün imzaladığı yazıyı KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a verip Gebze ile Değirmenliğin kardeş şehir olmasına vesile olmuştum. Daha sonra bir çok  kez KKTC ye gidip konuşmacı olarak panellere katıldım belgesel çekimleri yaptım Merhum Erbakan ve Denktaş ile  KKTC üzerine söyleşi yaptım Güney Kıbrıs’a geçip Kıbrıs’ın manevi Fatih’i peygamberimizin Halis’inin türbesinin bulunduğu Larnaka’da belgesel çekimi yapan az sayıdaki Türk gazeteciler arasında yer aldım. Kıbrıs ile çok yakından İlgilenen ve KKTC konusunda birçok araştırma yazısı yazan ve belgesel çeken bir gazeteci ve belgeselci olarak  Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile kapalı Maraş’a gidip basın toplantısı düzenlemeleri KKTC tarihi açısından çok önemli bu önemli olayı  Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze’de yer alan belgeselcinin not defteri köşemde ayrıntımı olarak yarınki makalemde paylaştım.

Evet KKTC tarihinde  bizim kuşak yaşları Kemal’e gelmişler ve halen her bakımdan gençler bir çok olaya canlı şahitlik yaptık. 15 Kasım 2020 önemli birgün olarak tarihe geçti bu tarihi güne bizde gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahitlik yaparak makale yazdık , bakalım önümüzdeki günlerde neler görüp neler yaşayacağız. Özellikle bizim yaştakiler KKTC  ile ilgili  anılarını yazmalı  hatıralarını sosyal medyada paylaşarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmalı. İnsan anıları ile yaşar  ve mutlu olur. Hatıralar tarihin canlı şahitleridir

KKTC’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE DENKTAŞ

Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti ile ilgili birçok yazı kaleme aldım belgesel çekimi yapıp makale ve haberler yazdım  geçtiğimiz yıllarda yazdığım makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/kktcnin-34kurulus-yili-makale,2063.html

KKTC’nin  Kuruluş Yıldönümü ve Denktaş İle yaptığım  belgesel  söyleşi

KKTC Dış Basın derneği ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Basın Vakfının ortaklaşa düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü törenleri ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu 55. Başkanlar konseyi toplantısına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs’a geldik. 15 Kasım 1983 yılında kurulan KKTC’nin  Kuruluş Yıl dönümü etkinliklerini takip ediyoruz. Bizler KKTC’de temaslarda bulunurken, sizleri de Kıbrıs Davasına sahip çıkma adına KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş ile yaptığımız söyleşiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. 

RAUF DENKTAŞ VE KIBRIS DAVASI

Kıbrıs deyince  farkı duygular yaşarım. 1974 yılındaki Kıbrıs barış harekatını daha dün gibi hatırlıyorum. Barış Harekatı başladığında radyonun etrafına toplanıp Kıbrıs harekatıyla ilgili haberleri hiç kaçırmazdım. Aradan yıllar geçmesine rağmen halen Kıbrıs gündemde ki yerini koruyor. Rauf Denktaş’ın vefat haberini duyduğumda birden geçmişi yeniden yaşamıştım. Rauf Denktaş gerçekten kendisini Kıbrıs davasına adamış bir insan. Biri Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı sarayında olmak üzere iki kez kendisiyle söyleşi yapıp belgesel çekmiştim. Son olarak Türk Ocağı Gebze şubesinin davetlisi olarak Gebze’ye geldiğinde öğretmen evinde uzun bir söyleşi yaparak Kıbrıs’ın dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar almış ve yaptığımız röportaj bir çok TV kanalında yayınlanmıştı. Ardından Kıbrıs davasının önemli isimlerinden birisi olan merhum Necmettin Erbakan ile de uzun bir söyleşi yapmıştık.

DEVR-İ ALEM  DENKTAŞ  İLE  KKTC TARİHİNE NOT DÜŞTÜ

Kıbrıs sadece Türk tarihi için değil İslam tarihi içinde çok önemli. Peygamberimizin fethini istediği Kıbrıs kuşatılmasına  Hala sultan bile katılıp  Kıbrıs’da şehit olmuştur. Osmanlı 70 bin şehit vererek  Kıbrıs’ı fethetmiş. Türkiye cumhuriyeti  tarihi içinde önemli olan Kıbrıs uğruna  binlerce şehit verilmiştir. Kıbrıs’a   ilk kez 1994 yılında  Anadolu Basın Birliği Genel başkan yardımcısı  sıfatı ile gitmiştim. Dönemin Cumhurbaşkanı  Rauf Denktaş, Başbakan Hakkı Atun ve  o dönemin  milli eğitim bakanı, bugünün Cumhurbaşkanı  sayın  Mehmet Ali Talat ile  görüşmüştüm. 1995’den 2009’a  KKTC’de  çok şey değişti. Rum  tarafı  Avrupa birliğine girdi, KKTC ve Türkiye’de siyasi dengeler değişti, Biz Kıbrıs’a gidip belgesel çekelim derken. KKTC  kurucu Cumhurbaşkanı  Rauf Denktaş ile  Gebze’de  röportaj  yapıp tarihe not düşme imkanı buldum. Denktaş söze  dönemin KKTC Cumhurbaşkanı M. Ali Talat’ı  eleştirerek başlamıştı. Denktaş:“Talat tek devlet için anlaşma yapmaya çalışıyor. Bu da Kıbrıs Türk halkının sonu demektir. Kıbrıs’ta iki millet var. Kimse Kıbrıs’ta Türk halkını yok sayamaz. ABD, AB ve İngilizler Türk askerinin Ada’dan çekilmesini istiyor. Bugün Kıbrıs açısından tehlikeli bir çizgideyiz. KKTC’de çözüm için Türkiye masaya oturmalı ve sorun çözülünceye kadar masadan kalkmamalıdır. Türkler Kıbrıs’ta hiçbir zaman azınlık olmamıştır. Bundan sonra da tek devlet üzerine çözüme gidilme yolu aranırsa Rumların oyuncağı oluruz ve Kıbrıs’ın sonu da Girit gibi olur, gençlerde tarih bilinci yok, geçmiş unutuldu’ şeklinde konuştu. Acı ama gerçek Kıbrıs belki çoktan Girit oldu bile. Bir kaç yıl önce Girit’in Hanya, Resmo ve Kandiye kentlerinde  belgesel çekip  bir çok tv kanalında  yayınlatmıştım.

TARİH BİLİNCİ NEDEN YOK?

Sayın Denktaş ile  yaptığımız görüşmede  kendisine gençlerin neden tarih bilincine sahip olmadığını sorduğumda, Denktaş buna çok üzüldüğünü söyleyerek şu bilgileri verdi. “Gençlerimiz tarih bilincine sahip  değil. KKTC nasıl kuruldu bunu bilmiyorlar. Verilen şehitleri bilmiyorlar. Rumların yaptığı   katliam  ve zulmü  unutarak  birleşelim diyorlar. Sadece  Kıbrıs’da değil  Türkiye’deki gençler bile   Çanakkale’nin  yerini bilmiyorlar. Gençlere tarih bilinci öğretilmeli “ derken  ben geçmişi düşünüyordum.Aklıma bunun  sorumlusu kimdir  diye  sayın Denktaş’a  sormak  geldi ama  nezaketimden soramadım.Bugün gençlerimiz tarih bilincine  sahip değilse bunun  en önemli sorumlusu  Türkiye’de  40 yıl devletin tepesinde olan  Demirel ile KKTC’de  Denktaş’dır. Keşke bu ikili  öz eleştiri yapabilseler. Gençlerimiz milli  tarih kültüründen uzak yetiştirildi. Türkiye ve KKTC  Bunun gelecekte çok ağır bedelini  ödeyecek. Sayın Denktaş ile yaptığımız söyleşiyi Kıbrıs Barış Harekatı ve Denktaş

https://www.youtube.com/watch?v=liL1G2t7isE&t=25s

adresinden izleyebilirsiniz.

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