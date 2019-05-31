KO-MEK Bayramda Çocukların Yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında eğitim gören kursiyerler, KO-MEK Vefası Projesine gerçekleştirdikleri iyilik hareketiyle yine anlam kattı. Kursiyerler kurs merkezlerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satarak, elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık aldı. Alınan bayramlıklar, Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara ulaştırıldı.

VEFA PROJESİNE ANLAM KATTILAR

“Bayram demek çocuk demek, çocuk kalbi sevindirmek demek” anlayışından yola çıkan KO-MEK İlimtepe Kursiyerleri, bu düşüncelerini KO-MEK Vefası Projesi ile bütünleştirdi. Kurs Merkezi’nin yanındaki İlimtepe İlkokulunda ihtiyaç sahibi 20 çocuğun olduğunu öğrenen duyarlı kursiyerler bir araya gelerek KO-MEK Vefası Projesi’ni harekete geçirdi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ SATTILAR

Kursiyerler, kurs merkezlerinde yaptıkları iğne oyası, tülbent, havlu kenarı, patik, dantel, amigurimi bebek ve lif gibi el emeği göz nuru eserlerini bu iyilik hareketi için değerlendirmeye karar verdi. Satışlardan elde edilen paralar ise hemen çocuklar için kullanıldı. Çarşıya çıkan kursiyerler bayramda giymeleri için çocuklara ayakkabı ve çanta satın aldı.

BU BAYRAM BAŞUCUNDAYIZ

Kursiyerler çocuklar için satın aldıkları birbirinden güzel ayakkabı ve çantaları, İlimtepe Kurs Merkezi’nde hediye paketlerinin içine yerleştirdi. Hediyeler kolilere konulmadan önce ise içlerine çocuklar için küçük sevgi notları eklendi.

Arife gecesi bayramlık ayakkabısını başucuna alarak uyuyan bir neslin bildiği gelenek notlara yansıdı. Kursiyerler bu nedenle notlardan birine “Bu bayramda başucundayız” cümlesini yazdı.

ÇOCUK KALBİ SEVİNDİREN KO-MEK’E TEŞEKKÜR

Kurs merkezindeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından hediyeler İlimtepe İlkokuluna götürüldü. Bayramlıklar burada okul yetkililerine teslim edildi. KO-MEK Vefasının okullarına ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getiren okul yetkilileri, duyarlılıkları ve ilgileri için kursiyerlere teşekkür etti.