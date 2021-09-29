KO-MEK ve Halk Eğitim’den iş birliği toplantısı





Kocaeli’nin yetişkin eğitimindeki iki önemli kurumu olan KO-MEK ve Halk Eğitim idarecileri bir araya gelerek, geçmiş dönemin değerlendirmesini ve yeni dönem iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kocaeli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz’in de hazır bulunduğu toplantıya ilçe halk eğitim müdürleri eksiksiz katılım sağladı.





YENİ DÖNEMİN DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Toplantıya ev sahipliği yapan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Şenol Pekgöz konuşmasında öncelikle yeni dönemin her iki camiaya hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde iki kurumunda iş birliklerini daha güçlendirerek yetişkin eğitiminde yeni başarılar elde edileceğini belirtti. Sürekli birlikte ve irtibat halinde olunması gerektiğini ifade eden Pekgöz, ‘’Çünkü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin ve KO-MEK’in açtıkları kurslar, insanların yaşam kalitesini geliştirerek, seviyelerini yükseltmelerini sağlıyor. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi olarak halkın eğitime büyük önem gösteriyoruz" dedi.





EKİZ: YENİ DÖNEMDE DAHA ÇOK VATANDAŞA ULAŞILMALI

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz ise, bu tür toplantılarda ileriye dönük çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğini söyledi. Ekiz, “Bu toplantıların biz eğitimciler için son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararları görüşüp Kocaeli’nde uygulamak için çalışmalar yapmalıyız’’ şeklinde konuştu. Ekiz, KO-MEK ve Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim alan kursiyer sayısının her geçen yıl üstüne koyarak devam ettiğini ifade ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.





YENİ DÖNEM PLANLAMASI YAPILDI

Toplantıda geçtiğimiz dönemlerin değerlendirilmesi yapılarak pandemi sürecinde verilen eğitimler konuşuldu. Yeni döneme yönelik planlamaların yapıldığı toplantıda meslek ve sanat eğitimleri için yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.





KO-MEK 13 EYLÜL DE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yeni eğitim dönemi 13 Eylül Pazartesi günü itibari ile başladı. Yeni eğitim döneminde dersler, korona virüse karşı alınan sıkı tedbirler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Eğitimler 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplamda 351 branşta yapılıyor. Toplamda 688.334 kişiye eğitim veren KO-MEK’te yeni dönemde, yeni projelerle birlikte daha fazla kursiyere eğitim vererek sertifikalandırmak hedeflenmekte.





BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını her zaman olduğu gibi KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilecek.



