KOBİS’e 5 günde 1100 yeni üye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kocaelililerin vazgeçilmez eğlence ve ulaşım araçlarından biri haline geldi.

5 GÜNDE 1100 MOBİL VE WEB YENİ ÜYE

Kocaelilerin vazgeçilmesi haline gelen proje kapsamında Temmuz ayının ilk beş gününde üyelik rekoru kırıldı. Mobil kullanımı çok rahat olan KOBİS’in mobil ve web üyelik sayısı 5 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar 1100 kişiye ulaştı.

170 BİN ÜYEYE ULAŞTI

2021 yılı itibariyle 12 ilçede 74 İstasyon, 520 akıllı bisikletle hizmet veren KOBİS’in, 170 bin üyesi bulunuyor. Sürdürülebilir ve çevresel ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını teşvik eden Büyükşehir, yeni ağlarla bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını planlıyor.

İLÇELER BİSİKLET YOLLARIYLA BİRLEŞECEK

Çalışmaları devam eden “Bisiklet Yolları Tasarım Rehberi Oluşturulması ve Bisiklet Yolu Projeleri Hazırlanması” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Tasarım El Kitabı oluşturacak. Derince Kent Merkezi ile İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçeleri güvenli bisiklet yolları ile birbirine entegre edilerek kent içi ulaşımda bisiklet kullanımı teşvik edilecek. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden başlayacak güzergah, hastanenin güneyindeki eski askeri alanda proje çalışması devam eden “Sağlıklı Yaşam Parkına” uğrayarak Derince kent merkezi ve ardından yapım çalışmaları devam eden “Derince Millet Bahçesine” erişerek bu noktadan Sekapark’a entegre olacak.

BİSİKLETLİLER VE YAYALAR SÖZ SAHİBİ OLACAK

İzmit Kent Merkezi Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında yayalaştırılacak bölgeye bisikletle ulaşımı teşvik edecek güzergâh çalışması bu noktadan Yuvacık sapağına kadar devam edecek. Projenin ikinci kısmında ise güzergah, yoğun ziyaret alan Outlet Center ve 41Burda Alışveriş Merkezlerinin kesiştiği Hayrettin Uzun Caddesi’ni takip ederek Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlanacak. Bisiklet kullanıcıları için ise her detay titizlikle ele alındı. Bu kapsamda bisiklet sürücülerinin ve yayaların güvenliği, tasarımdaki ana kriterler arasında tutuluyor. Yol düzenlemeleri ile bisikletliler ve yayalar şehrin içerisinde daha çok söz sahibi olacak.





































