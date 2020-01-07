KOCAELİ AFAD 2019 MÜDAHALE VE EĞİTİM VERİLERİNİ AÇIKLADI

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, müdahale ve afet eğitimleri başta olmak üzere 2019 yılındaki faaliyet verilerini basınla paylaştı.

AFAD İl Müdürlüğü, 2019 yılında yaşanan afet ve acil durum vakalarındaki müdahalelere, afet eğitimlerine, planlama ve risk azaltma çalışmalarına ve iyileştirme faaliyetlerine dair verileri açıkladı.

Faaliyetler ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, 2019 yılında KBRN, kayıp, mahsur kalma, göçük ve su baskını gibi afet ve acil durum içerikli 126 olaya AFAD olarak direkt müdahale ettiklerini, 88 acil durum için ise ilgili kurumların müdahale koordinesini sağladıklarını belirtti. 126 müdahalenin yarısının KBRN müdahalesi olduğunu vurgulayan Tekoğul, yapılan müdahalelerde bu yıl 65 kişinin sağ olarak kurtarıldığını dile getirdi.

325 farklı yerde 51 bin 954 kişiye Afet Eğitimi…

Afet eğitimleriyle ilgili sayısal verileri de paylaşan Tekoğul, İlimizde 2019’da 221 eğitim kurumunda 44 bin 450, 61 kuruluşta 4 bin 628, 43 firmada 2 bin 876 olmak üzere toplam 325 farklı yerde 51 bin 954 kişiye afet bilinci ve farkındalığı kazandırıldığını ifade etti. 2015’te 8 bin 806, 2016’da 21 bin 147, 2017’de 28 bin 114, 2018’de 48 bin 123 olan, ulaşılan kişi sayısının, bu yıl 51 bin 954’e çıkması, 2017’da geliştirilen ortaokul eğitim projesinin sonucu olduğunu söyledi.

AFAD Başkanlığının organize ettiği 20 farklı hizmet içi eğitime de personel katılımı sağlandığını ifade eden Tekoğul, bu yıl ayrıca kurumlarda ve sivil toplum kuruluşlarında düzenlenen afet hazırlık seminerlerinde İlimizdeki afet farkındalığı kazandırılan kişi sayısının arttırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Risk Azaltma ve Sivil Savunma Faaliyetleri…

Nisan ayında TAMP kapsamında hizmet gruplarının 180 personelle ve 35 araçla katıldığı saha tatbikatı gerçekleştirdiklerine değinen Tekoğul, KBRN içerikli 3 tatbikat yanında, 2019 Yıldırım Seferberlik Tatbikatının bu yıl İlimizde yapıldığını ve kurumsal koordineleri yürüttüklerini söyledi. Ayrıca paydaş kuruluşlarla 4 adet Tünel Kazaları Müdahale Tatbikatı gerçekleştirildiğini de ifade etti.

İlimizdeki Afete Maruz Bölgelerden 10 tanesinde sayısallaştırmaların bitirildiğini, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararının da ilgili kuruluşlarla paylaşıldığını aktaran AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, deprem gözlem istasyonlarının Başkanlığımızın 10 istasyon ilavesiyle İlimizde 46’ya çıktığını ve bu sayının İstanbul’dan sonra ikinci istasyon ağı anlamına geldiğini vurguladı. 66 özel sektör kuruluşunun ve 38 kamu kurumunun sivil savunma planlarının da yıl içinde onaylandığını aktaran Tekoğul, 1999 depremi sonrası yapılan 629 kalıcı konutun ve 8 işyerinin ipoteklerinin de kaldırıldığı söyledi.

372 kişiye 595.000 TL Acil Yardım…

2019 yılında 5 farklı tarihte yaşanan afetlerden etkilenen 372 vatandaşımıza 595.000 TL acil yardım yapıldığını ifade eden Tekoğul, Darıca ve İzmit Belediyelerine de 2019 yılında altyapı hasarı için 370.000 TL acil yardım yapıldığını aktardı.

Tekoğul; “2019 yılını çok yoğun geçirdik. Somut müdahale, eğitim ve risk azaltma çalışmaları yanında Afetlere Hazırlık Projesi kapsamında her ay farklı farkındalık programları gerçekleştirdik ve bu çalışmalara devam ediyoruz. Gönüllülüğün önemini tüm programlarda hemşehrilerimize anlatmaya çalışıyor, farkındalık için birlikte programlar icra ediyoruz. İstanbul Depreminden sonra TAMP hizmet grubu toplantılarını da yoğun şekilde icra ettik. Bu süreçte Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde 10 konteynırlı cep depo alanımızı hazır hale getirdik. Ayrıca bu yıl Suriye’nin Fırat Kalkanı Bölgesinde 4 ay boyunca 4 personelimizle görev yaptık” diyerek sözlerini tamamladı.















