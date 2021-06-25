Kocaeli Afete Hazırlandı

Senaryo gereği, Marmara denizi adalar açıklarında gerçekleşen 7.5 büyüklüğündeki depremin Kartepe İlçemizdeki etki düzeyine göre müdahale aksiyonlarının sergilendiği; 26 çalışma grubunda 16 kuruluşun ana çözüm ortaklığı sorumluluğunda yürütülen Kocaeli Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini görmek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, kuruluşlar ve müdahale personelleri arasındaki ekip ruhunu ve senkronizasyonu izlemek amacıyla düzenlenen tatbikat, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu’nun batı kısmındaki enkaz alanında gerçekleştirildi.

Programa; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcıları Dursun Balaban ve Ali Ada, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mehmet Mustafa Kocaman, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, daire müdürleri katıldı.

İlk olarak AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Seddar Yavuz’un telsizden yaptığı anons ile tatbikat başlatıldı.

AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılayı, 112 Acil Servis, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çeşitli kuruluşlar ile gönüllülerden oluşan 220 kişi 41 araçla, tatbikat senaryosunu titizlikle gerçekleştirdiler.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren ve gerçeği aratmayan tatbikatın ardından basına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, bölgemizin afet riski bakımından en yüksek bölgelerinden birisi olduğunu ve 1999 depremini de dikkate alarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapmamız gerektiğini belirtti.

Tatbikatta görev alan çalışma gruplarına teşekkür ederek açıklamalarına devam eden Vali Yavuz: “Türkiye Afet Müdahale planı kapsamında hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Zaman zaman yaptığımız çeşitli tatbikatlarla da Kocaeli Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini, kurumlar arası iş birliğini ve koordinasyonu, kuruluşlar ve müdahale personelleri arasındaki ekip ruhunu ve senkronizasyonu takip ediyoruz. Bu kapsamda İstanbul merkezli, Körfez merkezli meydana gelebilecek herhangi bir depremde senaryoya uygun olarak bugün çok sayıda çalışma gruplarımızın katıldığı bir tatbikatı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve 220 personel ile 41 araç ve 2 arama köpeğinin dâhil olduğu, tüm çalışma gruplarının da aktif olarak sahada bulunduğu tatbikatı hep beraber izledik. Bu yapılan çalışmalar özellikle aynı anda, elektronik ortamda izleniyor, takip ediliyor ve sonrasında da değerlendiriliyor.”

1999 yılında meydana gelen depremde fiilen görev aldığını belirten Vali Yavuz: “Bugün ülkemizin ulaştığı nokta hepimiz için sevindirici ve mutluluk vericidir. Ancak ne kadar çok tekrar eder ve tatbikat yaparsak o kadar faydalı olacaktır. Valisinden en alt grupta çalışacak arkadaşımıza kadar görevlerinin noksansız olarak yapılmasının sağlanması fevkalade önemlidir. Bu bakımdan da tatbikatları sürekli olarak tekrarlayacağız. Bazen habersiz ihbarlar yaparak, bizatihi çağrı yaparak, ne kadar sürede refleks gösterdiğimizi, müdahale ettiğimizi de bu çerçevede takip etmiş oluyoruz. Valilik olarak yerel inisiyatifi de ele alarak başta OSB’lerimiz olmak üzere arama kurtarma ekipleri oluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi burası en önemli sanayi bölgelerinden bir tanesi, bilim, teknoloji ve sanayinin üssüdür. Dolayısıyla olası afetler sonrası Kocaeli’nde meydana gelebilecek herhangi bir üretimin aksaması çok ciddi sorunlara da yol açabileceğinden sanayi kuruluşlarımızca da deprem hazırlıkların en üst seviyede tutulması gerekiyor. Bu yüzden AFAD Müdürümüzü görevlendirdik, OSB bölge Müdürlerimizin hepsine talimat verdik ve bu alanlarda da arama kurtarma ekiplerimizi oluşturuyoruz.”

Gönüllülük Esasına Dayalı Arama Kurtarma Ekiplerini Arttırmalıyız

Arama kurtarma ekiplerinin gönüllüğü fevkalade önemlidir diyerek gönüllüğünün altını çizen Vali Yavuz: “İstanbul merkezli bir depremde çok sayıda binanın yıkılabileceğini, çok sayıda insanımızın hayatını kaybedebileceğini ya da enkaz altında kalabileceğini hepimiz hesap ediyoruz, etmeliyiz. Dolayısıyla da gönüllülük esasına dayalı arama kurtarma ekiplerinin sayısını da niteliğini de arttırmalıyız. Kocaeli bu konuda bilinçli ve gerçekten kıymetli bir şehir. Bu işe emek veren derneklerimiz var, çok önemli kardeşlerimiz var. Bu vesile ile bütün arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyor, kutluyor ve bu çalışmalara daha çok ağırlık verilmesini de özellikle tavsiye ve teşvik ediyorum.”

Deprem ve afet bilincinin toplumda yerleşmesi bakımından basın mensuplarının önemli katkılar sunduğunu da belirten Vali Yavuz, basın mensuplarına emekleri ve gayretleri için teşekkür ederek sözlerini şu sözlerle tamamladı: “İnşallah afetle karşılaşmayız. Ancak afetle karşılaştığımızda en az zarar ve can kaybı ile geçirilmesi noktasındaki tedbirlerimizi hep beraber almak ve kendimizi bu konuda geliştirmek zorundayız.” dedi.

Tatbikat sonrasında Arslanbey Yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi ve İzmit MYO’nu ziyaret eden Vali Seddar Yavuz’a, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çağlar ve İzmit MYO Md. V. Doç. Dr. Erhan Gengeç tarafından Arslanbey Yerleşkesi ve yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.





