KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ TANITIM TOPLANTISINDAN NOTLAR







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Sanat ve Turizm Sezonu, 28 Eylül Perşembe akşamı yapılan programla açıldı. Kocaeli Kongre Merkezinde saat 19.00’da başlayan programda Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir sahne sunumuyla Kocaeli Ansiklopedisi'nin tanıtımı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Sanat ve Turizm Sezonu, 28 Eylül Perşembe akşamı yapılan programla açıldı. Kocaeli Kongre Merkezinde saat 19.00’da başlayan programda Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir sahne sunumuyla Kocaeli Ansiklopedisi'nin tanıtımı yapıldı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK HAZIRLANAN YAZARLARI ARASINDA YER ALDIĞIM KOCAELİ İL ANSİKLOPEDİSİ TANITIM TOPLANTISINDAN

ve

CANLI YAYIN GERÇEKLEŞTİRDİK.

KOCAELİ ANSIKLOPEDİSİ HAZIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI PROF DR HALUK SELVİ'NİN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ DR TAHİR BÜYÜKAKIN'IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR

KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ'NİN TANITIMI

Kültür sanat sezon açılışında uzun bir zamandan beri akademik titizlikle hazırlanan Kocaeli Ansiklopedisi'nin tanıtımı yapıldı. Kocaeli Ansiklopedisi Projesi; Kocaeli tarihi, edebiyatı, sanatı, mimarisi, sporu ve müziği başta olmak üzere bütün kültürel değerlerin yer aldığı bir çalışmadan oluşuyor. 1701 madde, 3 cilt ve 3474 sayfadan oluşan "Şehrin Ansiklopedisi" için 230 akademisyen ve yerel tarihçi Kocaeli'nin tarihten bugüne gelen tüm dinamik ve beşeri değerlerini gelecek nesillere aktararak, yazının kalıcılığına kuvvet verecek.

KOCAELİ İL ANSİKLOPEDİSİ TANITIM TOPLANTISI ÖNCESİ YAPTIĞIM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından kültür hizmeti olarak hazırlanan ve Yazarları arasında yer aldığım Kocaeli Ansiklopedisi tamamlandı.

Üç cilt olarak çıkan bu eser 28 Eylül Perşembe, 19.00'da Kocaeli Kültür Merkezi'ndeki programda okurlarla buluşacak.

Ansiklopedi Kocaeli tarihi, edebiyatı, sanatı, mimarisi, sporu ve müziği başta olmak üzere bütün kültürel değerlerin yer aldığı bir çalışmadan oluşuyor.





1701 madde, 3 cilt ve 3474 sayfalık eser; 230 akademisyen ve yerel tarihçinin katkıları ile hazırlanan Kocaeli il Ansıklopedisi ne bizde Gebze bölgesi ile ilgili bazı maddeler yazdık.

BÜYÜKŞEHİRDEN KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ HABERİ

Kocaeli Ansiklopedisi, Kültür, Sanat ve Turizm Sezonunun açılışında tanıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Sanat ve Turizm Sezonu, 28 Eylül Perşembe akşamı yapılacak programla açılacak. Kocaeli Kongre Merkezinde saat 19.00’da başlayacak programda Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir sahne sunumuyla Kocaeli Ansiklopedisi'nin tanıtımı da yapılacak.

ÖZEL SAHNE ETKİNLİĞİ



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlenecek törenle Kültür Sanat ve Turizm Sezonunu açacak. Kocaeli Kongre Merkezi'nin Akçakoca Salonu'ndaki sezon açılışı 19.00'da başlayacak. Açılış öncesinde Kongre Merkezi'nin fuayesinde konuklar için kokteyl verilecek. Protokol konuşmalarının ardından 20.00'de özel sahne etkinliğine geçilecek. Kültür, sanat ve turizm hizmetlerinin modern bir yorumla gözler önüne serileceği sahne sunumunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı yönetecek. Film, dijital ve canlı performansların bir arada yer alacağı sunum bu yönüyle Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren; Kültür Sanat ve Konservatuvar, Şehir Tiyatroları, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları, Müzeler ve Yaygın Eğitim Şube Müdürlükleri'nde görev yapan personel sahnede görev alacak.



KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ'NİN TANITIMI



Sezon açılışında uzun bir zamandan beri akademik titizlikle hazırlanan Kocaeli Ansiklopedisi'nin tanıtımı yapılacak. Kocaeli Ansiklopedisi Projesi; Kocaeli tarihi, edebiyatı, sanatı, mimarisi, sporu ve müziği başta olmak üzere bütün kültürel değerlerin yer aldığı bir çalışmadan oluşuyor. 1701 madde, 3 cilt ve 3474 sayfadan oluşan "Şehrin Ansiklopedisi" için 230 akademisyen ve yerel tarihçi Kocaeli'nin tarihten bugüne gelen tüm dinamik ve beşeri değerlerini gelecek nesillere aktararak, yazının kalıcılığına kuvvet verecek. Programın müzik yönetmenliği ise Konservatuvar Şube Müdürlüğü Çello Eğitmeni ve Oda Orkestrası Şefi Engin Şen'e ait. Sunumun sonunda Şen'in bestelediği "Mutlu Şehir Kocaeli" marşı hep birlikte seslendirilecek. ’’Show me Kocaeli’’ tanıtım filmiyle birçok ödül alan Halil Bekar ise Kocaeli’nin birçok noktasında kültür, sanat ve turizm sezon açılışı içinde çekimler gerçekleştirdi. Bu çekimler sahne performansı içerisinde katılımcılara sunulacak.



DÖRT MEVSİM KOCAELİ DEFİLESİ

Sahne sunumunda ayrıca başarılı moda tasarımcısı Dinçer Sigalı'nın tasarımlarını yaptığı "Dört Mevsim Kocaeli" temalı bir de defile düzenlenecek. KO-MEK usta öğreticilerinin diktiği kıyafetlerden oluşan defile, sahne sunumuna ayrı bir anlam ve renk katacak