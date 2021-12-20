Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Hünkar Çayırın da önemli açıklamalar yaptı

Kocaeli bölgesinin tarih ve kültür turizminde çok önemli yeri olan Fatih Sultan Mehmet hanın 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği Gebze Hünkar çayırı ile ilgili çok güzel gelişmeler oluyor .

İktav belgesel yayıncılık

olarak hazırladığımız Fatih’in gençlere rol model hayatı belgeselini sizlerle paylaşıyoruz.