Kocaeli Büyükşehir'e

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından koordine edilen ve Türkiye temsilciliği Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Programı çerçevesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü. Uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları ile Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı halk plajları olmak üzere 9 plaj 2023 yılı için “Mavi Bayrak Ödülü” almaya hak kazanırken, Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Mavi Bayrak “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne de layık görüldü. Ulusal jüri tarafından açıklanan ödül, TÜRÇEV tarafından 2023 yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde takdim edilecek.







İHA