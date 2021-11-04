KOCAELİ ÇEVRE ŞURASI VE ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR

Dünya İklim Zirvesinin gündemde olduğu bir dönemde, Türkiye’de çevre ve iklim ile ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Çalıştayı yapan ve şura toplayan Kocaeli’de önemli çalışmalar yapılıyor.

Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz, iklim değişikliği, çevre konusundaki düzenleme ve çalışmaların ele alındığı Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı çalışmaları kapsamında düzenlenen Çevre Şurası ve Çalıştayı programına katılarak önemli bir konuşma yaptı.

Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı ile ilgili Kocaeli Valiliği Basın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı, önemine binaen sizlerle paylaşıyorum.

Kocaeli Çevre Şurası

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Siyasi Parti İl Temsilcileri, oda ve sivil toplum temsilcileri, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program; Şura için özel olarak hazırlanan filmin izlenmesinin ardından Prof. Dr. Taner Yonar’ın teknik bilgilendirme sunumu ile devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın açılış konuşmalarını yapmasının ardından konuşmalarını yapmak üzere kürsüye geçen Vali Seddar Yavuz, konuşmalarına şu cümlelerle başladı: “Dünyanın en önemli gündemlerinden bir tanesi olan çevre sorunları ile ilgili yapılmış olan bu şura vesilesiyle başta emeği bulunan Büyükşehir Belediyemize, Kent Politikaları Araştırmaları Merkezimize ve buraya katkı sunan siz değerli konuklara en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Şura’nın İlimiz ve Ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.”

Değişmesi Gerekenler, Gelişmiş Ülkelerdir

Gelişmiş ülkelerin dünyayı daha çok kirlettiğini belirten Vali Yavuz: “Program başında detaylı bilgilendirmeler yapan hocamız ile meslektaşımız, aynı zamanda akademisyen olan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız konuyu çok güzel özetlediler. Hepimizin bildiği gibi dünyayı en fazla kirletenler ve standartları koyanlar gelişmiş ülkeler. Bizim gibi medeniyet iddiası olan, dünü, bugünü, yarını belli olan ülkelerin çevre konusundaki standartları yakalama konusundaki gayretleri devam ediyor. Biz ne yaparsak yapalım, dünyanın %70-75’ini kirleten, ekosistemi bozan gelişmiş ülkeler kurallara uymadıkları sürece diğer dünya ülkelerinin çaba göstermelerinin çokça anlamı olmadığı kanaatindeyim. Ama hepimiz biliyoruz ki değişmesi gerekenler önce az gelişmiş ülkeler değil, gelişmiş ülkelerdir.”

Kocaeli; Model Şehirlerden Bir Tanesidir

Vali Yavuz, hükümetimizin sıkıntıların çözümünde aldığı çalışmalara değinerek: “Ülke olarak bu sene yangınlar, sel felaketleri ve özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde kuraklıkla karşı karşıya kaldık, su kaynakları gittikçe daralmaya başladı ve bunun getirdiği birtakım sorunlarla yüzleştik. Türkiye son 20 yılda çevreye çok büyük yatırımlar yaptı. Pek çok konuda olduğu gibi Kocaeli; Türkiye’de model şehirlerden bir tanesidir. Hükümetimizin uyguladığı politikalar ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar vesilesi ile Türkiye’ye örnek olabilecek bir şehiriz. Biyolojik arıtmadan tutun, dere yataklarındaki debilerin ölçülmesine, baca gazlarının anlık olarak izlenmesine, yer istasyonları ile her an hava kalitesinin ölçülmesine kadar birçok alanı kapsayan çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ama Körfez’de geçmiş yıllarda biriktirilmiş bir kirlilik olduğunu biliyoruz. Bu kirlilik ile ilgili Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız önemli çalışmalar var, Körfez’de önümüzdeki süreçte taban taraması dahil pek çok önemli çalışmaya ağırlık vereceğiz.”

İnsanları Kabulleri Yönetir

Hepimizin hedefi mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır diyen Vali Yavuz: “Bunun yolu aslında kabullerimizden geçiyor. Yani paradigmadan geçiyor. İnsanları kabulleri yönetir. Eğer davranışlarımız ile düşündüklerimiz arasında bir fark varsa burada bir problem vardır. Ya kabullerimizde ya da davranışlarımızda bir sorun vardır. O yüzden samimiyet dediğimiz, tutarlılık dediğimiz şey tamda bu. Eğer siz düşündükleriniz ve yaptıklarınız arasında çok ciddi bir fark görüyorsanız, oturup bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. O yüzden dünyada bir samimiyetsizlik olduğunu hepimizin söylemesi gerekiyor. Ürettiğimizi hakça paylaşmaya sadece kendimiz için değil, dünya için paylaşmaya ihtiyacımız var. Bu yüzdende hakikaten kadim ve doğal yasalara tekrar dönmeye, onlarla bir kez daha buluşmaya ihtiyacımız var.”

Yeni Yol Haritası Belirlememiz Gerekiyor

İnsanın doğasında güzelliklerin var olduğunu vurgulayan Vali Yavuz: “Her bir insan bozulmadığı sürece, başka etkiler altında kalmadığı sürece herkesin ortak kabulleri vardır. Mesela hiçbir öğretide hırsızlık hoş görülen bir şey değildir. Dünya üzerine bir baktığımız zaman bugün aslında doğal yasalar diye tabir edilen ki biz buna İslam inancına göre fıtrat diyoruz, güzellikleri emreden, güzellikleri tavsiye eden bir yaklaşım olduğu açıktır. Dolayısıyla dünya olarak temel bir paradigma değişimine ihtiyacımız var mı? Var. Bu değişikliği meydana getirebilirsek, bireyi eğitebilirsek sorunları çözebiliriz. Yoksa kirlettiniz temizleyeceksiniz. Kolay mı? Su kaynaklarını kirlettikten sonra tekrar o su kaynaklarını kazanmak mümkün mü? Toprağı kirlettikten sonra o toprağı tekrar canlandırabilmek, eski haline getirebilmek mümkün mü? Hangi teknolojiyi getirirseniz getirin imkanı var mı? Nihayetinde bir kilogram toprağı temizlemeyecekseniz, yer altı sularını ne yapacaksınız? Bu açıdan, kirletmeden yeni bir yol haritası belirlememiz gerekiyor.”

Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kenti’dir

Vali Yavuz konuşmalarının devamında ise şu cümlelere yer verdi: “Ümit ediyorum ki buradaki seçkin konuklarımız, bilim insanlarımız diğer taraftan kamu kurum ve kuruluş temsilcilerimiz Kocaeli için güzel bir yol haritası belirleyecektir. Buna gönülden inanıyorum. Kocaeli’yi sadece sanayi şehri olarak tanımlanmasını da öteden bu yana uygun bulmuyorum. Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kenti’dir. Türkiye’deki bütün gelişmelerin kaynağı Kocaeli’ndedir. Bu yüzden de eğer Kocaeli’yi tanıtacaksak, bir adım öne çıkaracaksak bu bilim ve teknoloji kısmının ısrarla belirtilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bugün Türkiye hangi sanayi, hangi teknoloji ile övünüyorsa bunların hiçbir tanesinin Kocaeli’ye uğramadan geçmesinin ya da Kocaeli’deki kurumlarımızın katkısı olmadan yapılabilmesinin neredeyse imkanı yok. Bu bakımdan da bizim Kocaeli’ye daha fazla değer katmamız, Kocaeli’de yapılan işlerin daha çok tanıtılması ve diğer illerin de bunu örnek alması bakımından bu bilim, sanayi ve teknoloji vurgusunun süratle yapılması büyük önem arz ediyor. Diğer taraftan da bir tarafında Karadeniz, bir tarafında Marmara Denizi, öbür tarafında Sapanca Gölü olan ve şehirle yeşilin bu kadar iç içe olduğu Türkiye’de ve hatta dünyada çok az kent var. Bu vesileyle kendimize de haksızlık etmememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu bakımdan kendimizi biraz daha değerli hissetmeye, kendimizle gurur duymaya ve gurur duyarken de daha iyi işler yapmaya vesile olacağını düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başarılı bir çalıştay olmasını diliyorum.” dedi.















