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Kocaeli Dilovası İçmeleri ile Dilbaba Evliyası Türbesini Kimler Yıkıp Yok Etti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 12 Temmuz 2022 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Kocaeli Dilovası İçmeleri ile Dilbaba Evliyası Türbesini Kimler Yıkıp Yok Etti

12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:21

Gazeteci ve belgeselci olarak Dilovasında Tarih ve Kültür Katliamı ile ilgili bölgenin canlı şahitleri ile söyleşi yapıp bilgi aldık.
Gebze gazetesi. www.gebzegazetesi.com da canlı haber söyleşi ile konuyu kamuoyu gündemine getirdik
Gebze Gazetesinde Yayınlan Haber
Tatih ve kültür değerlerimiz yıkılıp yok ediliyor. Gebze gazetesi ve birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak tarihimizin canlı şahitleri ile konuşuyoruz.
Dilovası'nın Canlı Şahidi
Gebze Muallim köyünden 1942 doğumlu Ahmet Pekkan babası Ethem Pekkan'ın memur olarak çalıştığı Diliskelesi tren istasyonu çevresi ile dilbaba türbesi ve diliskelesi İçmeleri ile ilgili gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında çok önemli bilgiler verdi.
Evliya çelebinin 400 yok önce sözünü ettiği Horasan Alp Eren’i Dil baba evliyası türbesi ile tarihi dil iskelesi içmelerinin nasıl yok olduğunu gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv program yapımcısı ismail Kahraman'a açıkladı.
Tarih ve Kültür Değerlerimiz Bulunsun
Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak gebze bölgesi kamuoyu adına Kocaeli valisi sayın Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın'dan evliya çelebinin 400 yıl önce sözünü ettiği Diliskelesi İçmeleri ve Dilbaba evliyası türbesinin kültür tarihimize kazandırmalarını bekliyoruz.
Dilovası ve Gebze Muallim köyün canlı şahidi Ahmet Pekkan İle gerçekleştirdiğimiz canlı yayın
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