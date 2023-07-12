Kocaeli Dilovası İçmeleri ile Dilbaba Evliyası Türbesini Kimler Yıkıp Yok Etti

Gazeteci ve belgeselci olarak Dilovasında Tarih ve Kültür Katliamı ile ilgili bölgenin canlı şahitleri ile söyleşi yapıp bilgi aldık.

Gebze gazetesi. www.gebzegazetesi.com da canlı haber söyleşi ile konuyu kamuoyu gündemine getirdik http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=44860 Gebze Gazetesinde Yayınlan Haber Tatih ve kültür değerlerimiz yıkılıp yok ediliyor. Gebze gazetesi ve birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak tarihimizin canlı şahitleri ile konuşuyoruz. Dilovası'nın Canlı Şahidi Gebze Muallim köyünden 1942 doğumlu Ahmet Pekkan babası Ethem Pekkan'ın memur olarak çalıştığı Diliskelesi tren istasyonu çevresi ile dilbaba türbesi ve diliskelesi İçmeleri ile ilgili gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında çok önemli bilgiler verdi. Evliya çelebinin 400 yok önce sözünü ettiği Horasan Alp Eren’i Dil baba evliyası türbesi ile tarihi dil iskelesi içmelerinin nasıl yok olduğunu gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv program yapımcısı ismail Kahraman'a açıkladı.

Tarih ve Kültür Değerlerimiz Bulunsun