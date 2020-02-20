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Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Polisevi'nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Tipioğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

20 Şubat 2020 Perşembe 13:30

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Polisevi'nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Tipioğlu, basın mensuplarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tipioğlu, suç ve suçlularla mücadelede, vatandaşın polise olan güven duygusunu en üst düzeyde tutmak, halkın hak ettiği huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

"Huzur Kenti” Kocaeli'yi daha huzurlu bir şehir haline getirmek için çalışma arkadaşlarıyla yoğun bir mesai sergilediklerini ifade eden Tipioğlu, şöyle konuştu: 

"Polis teşkilatı olarak yaptığımız çalışmaların halkımıza doğru kanallarla ve doğru bilgiler olarak ulaşması halkımızın desteğini almak açısından çok önemlidir. Polis-medya iş birliğinin en önemli tarafı birey ve toplum üzerindeki güvenlik duygusunu geliştirmek, riskler konusunda kamuoyunu bilgilendirerek insanların tedbir almasını sağlamaktır. Siz değerli medya temsilcilerimizle halkımızın haber alma özgürlüğünü de gözeterek doğru temellerde ve yasalar çerçevesinde bu ilişkiyi güçlendirerek devam ettireceğiz." 

Tipioğlu, 2019 yılı içerisinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında vatandaşlara genel güvenlik kurallarını hatırlatmak amaçlı "Mesajımız Var", çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek amaçlı "Minik Yürekler Güvende", personelimize yönelik "Biz Kocaman Bir Aileyiz", emekli emniyet personeline yönelik "Bir Zamanlar Bende" ve engelli, şehit, gazi çocuklarına yönelik "Yalnız Değilsin Projeleri"nin yapıldığını belirtti.

Kocaeli'ne göç ile gelen suça sürüklenebilecek çocuklara yönelik "Ben Sen Yok Biz Varız", gençlere yönelik "Madde Bağımlılığına Hayır", çocukların korunmasına yönelik "Minik Yürekler Güvende", Sessiz Kalma, Silahlı Sevince Hayır" ve aile içi ve Kadına Şiddete yönelik ÇARE Projeleri hayata geçirildiğini anlatan Tipioğlu, “Aile içi ve Kadına Şiddet” konusunda da önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Tipioğlu, 2018-2019 yıllarında trafik ekiplerinin kontrol ettiği araç sayısının da yüzde 60 oranında arttığını, bunun sonucu olarak ölümlü trafik kazalarının yüzde 21 azaldığını dile getirdi.

Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Veysal Tipioğlu, şunları kaydetti:

"Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2018-2019 yıllarının kıyaslamasında, müdahale edilen olay sayısında yüzde 6 ve yakalanan şahıs sayısında ise yüzde 13’lük bir artış görülmüştür. 2019 yılında 404 kilogram eroin, 57 kilogram esrar, 3 kilogram bonzai, yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap, 25 kilogram kokain, 21 kilogram Afyon sakızı ve 1880  sentetik ecza hapı yakalanmıştır." 

Yapılan çalışmalarla kentteki hırsızlık olaylarında da ciddi azalmalar olduğunu vurgulayan Tipioğlu, suç rakamlarındaki ciddi düşüşün sebebinin polisin alan hakimiyetini arttırması olduğunu ifade etti.

Tipioğlu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkın huzurunu bozan, şehrin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla ve devletimizin varlığına tehdit oluşturan FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

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