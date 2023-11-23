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Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu KOTO Genç Girişimci Kurulu üyeleriyle tanıştı

Kocaeli Ticaret Odası’nı temsilen Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu’nda yer alan genç girişimciler, düzenlenen tanışma toplantısında Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu ile bir araya geldi.

Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu KOTO Genç Girişimci Kurulu üyeleriyle tanıştı

23 Kasım 2023 Perşembe 13:58

İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Başkan Yardımcısı Nihat Can Kırcı, İcra Kurulu üyeleri Velat Çay, Hazar Ulusoy, Emre Biçici, Cevat Yıldız, Barış Özdemir, Serhan Kasım, Asil Baykal, Mehmet Genç, Yusuf Ayberk Öner, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, İcra Kurulu Üyeleri; Eda Efe, Melike Andız ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu’nda yer alan KOTO üyesi genç girişimciler katıldı.

‘DAHA SIK BİR ARAYA GELMEYİ AMAÇLIYORUZ’

Toplantı, Kavşut’un açılış konuşmasıyla başladı. Kurulun yakın dönem çalışma ve projeleri ile ilgili bilgiler veren Kavşut, daha sık bir araya gelmeyi arzu ettiklerini, kurulda yer alan genç girişimlerin görüş ve önerileriyle kendilerine ışık tutacağını ifade etti. Program, Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını içeren slayt sunumu, KOTO tanıtım video gösterimi ve tanışma bölümüyle sona erdi.

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