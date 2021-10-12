Kocaeli İtfaiyesi, Marmara Koleji öğrencilerine yangın eğitimi verdi!

Görevleri canımızı kurtarmak, malımızı kurtarmak, çevreyi korumak… Yaz ayları boyunca yaşadığımız yangınlar, İtfaiye Kurumunun ve itfaiyecilik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bu anlamda farkındalığı artırmak amacıyla Kocaeli İtfaiyesi, Marmara Koleji öğrencilerine bir yangın eğitimi verdi.

Öğrencilerini hayata hazırlama konusunda sürekli olarak mükemmeli arayan ve bu yönde adımlar atan Kocaeli Marmara Koleji, Kocaeli Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak öğrencilerine bir yangın eğitimi verdi.

Doğru zamanda doğru müdahale.

Yangın konusunda ortak bilinç oluşturmak, yangın sırasında kendimizi ve çevremizi korumak ve yangına doğru zamanda doğru müdahale etmeyi öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimi Kocaeli Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Eğitmeni Hasan Koyunlu verdi.

Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yangınlara bizzat katılan üç itfaiye erinin katıldığı eğitimde, itfaiyecilerin giydiği kıyafetler de tanıtıldı. Bir taraftan yangını söndürürken bir taraftan da kendilerini korumaya çalışan kahraman itfaiyeciler Kocaeli Marmara Koleji öğrencileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.









