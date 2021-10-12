banner677
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli İtfaiyesi, Marmara Koleji öğrencilerine yangın eğitimi verdi!

Görevleri canımızı kurtarmak, malımızı kurtarmak, çevreyi korumak… Yaz ayları boyunca yaşadığımız yangınlar, İtfaiye Kurumunun ve itfaiyecilik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bu anlamda farkındalığı artırmak amacıyla Kocaeli İtfaiyesi, Marmara Koleji öğrencilerine bir yangın eğitimi verdi.

Kocaeli İtfaiyesi, Marmara Koleji öğrencilerine yangın eğitimi verdi!

12 Ekim 2021 Salı 14:15

Öğrencilerini hayata hazırlama konusunda sürekli olarak mükemmeli arayan ve bu yönde adımlar atan Kocaeli Marmara Koleji, Kocaeli Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak öğrencilerine bir yangın eğitimi verdi. 

Doğru zamanda doğru müdahale.

Yangın konusunda ortak bilinç oluşturmak, yangın sırasında kendimizi ve çevremizi korumak ve yangına doğru zamanda doğru müdahale etmeyi öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimi Kocaeli Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Eğitmeni Hasan Koyunlu verdi. 

Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

Yangınlara bizzat katılan üç itfaiye erinin katıldığı eğitimde, itfaiyecilerin giydiği kıyafetler de tanıtıldı. Bir taraftan yangını söndürürken bir taraftan da kendilerini korumaya çalışan kahraman itfaiyeciler Kocaeli Marmara Koleji öğrencileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da parklar çocuklar için güvenli hale getiriliyor Darıca’da parklar çocuklar için güvenli hale...
Büyükşehir’de Sıfır Atık değerlendirme toplantısı Büyükşehir’de Sıfır Atık değerlendirme toplantısı
TCDD'den Kocaeli'deki bazı hatlar için TCDD'den Kocaeli'deki bazı hatlar için "yüksek...
KANDIRA’DA ALTYAPI HATLARI VE DEPO ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR KANDIRA’DA ALTYAPI HATLARI VE DEPO ÇALIŞMALARI...
Kocaeli Spor Şurası toplandı; Sporun Başkenti Kocaeli hedefi gerçek oluyor Kocaeli Spor Şurası toplandı; Sporun Başkenti...
Kocaeli'de üniversite öğrencileri insansız Kocaeli'de üniversite öğrencileri insansız "uzay...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca’da parklar çocuklar için güvenli...
Darıca Belediyesi, çocukların parklarda daha güvenli ortamda oynayıp vakit geçirebilmesi için ilçe genelindeki...

Haberi Oku